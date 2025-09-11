Shirika la Habari la ABNA: Nasser Kanani, aliyekuwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika makala maalum kwa Shirika la Habari la Mehr, akirejelea shambulio la hivi karibuni la utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar, aliandika: "Shambulio la uhalifu na la kichokozi la utawala wa Israeli dhidi ya Qatar kwa ajili ya kuwaua viongozi wa Hamas, lina masomo mengi. Ni matumaini kwamba nchi za Kiarabu na Kiislamu za Magharibi mwa Asia hazitapuuza masomo haya na haziwezi kuweka hatari zaidi ya hatima ya eneo na nchi zao."

Israeli ni chanzo na chanzo kisicho na mwisho cha ukosefu wa usalama, ukosefu wa utulivu na vita vya wote katika eneo la Magharibi mwa Asia.

Sheria za kimataifa, Umoja wa Mataifa na mifumo ya kimataifa haiwezi kuzuia mashine ya vita, uchokozi na ugaidi ya Israeli kutokana na uungaji mkono kamili wa utawala wa Israeli na serikali za Marekani, Uingereza, Ujerumani na Ufaransa.

Marekani ni mshirika wa kimkakati wa Israeli na mwanzilishi na msaidizi wa mradi wa "Israeli Kubwa", na kutegemea Marekani ili kuzuia uovu wa Israeli ni mfano wa "kujiua kwa hofu ya kifo".

"Israeli Kubwa" ni sehemu ya malengo ya mradi wa "Mashariki ya Kati Kubwa au Mpya". "Israeli Kubwa" inatoka nje ya njia ya vita, uchokozi na uvamizi, si kupitia njia ya amani, kwa hiyo amani na Israeli ni, kwa kweli, ahadi ya upande mmoja kwa utawala waasi, wa upanuzi na ubaguzi wa rangi.

Usalama hauwezi kununuliwa na muungano na Marekani hauleti usalama. Silaha za ulinzi na vifaa na vituo vya kijeshi vya Marekani katika nchi za eneo vinafaidisha maslahi ya kimkakati ya Marekani na Israeli.

Harakati na mikondo ya upinzani huko Palestina, Lebanon, Yemen na Iraq ni msaada kwa nchi za Magharibi mwa Asia dhidi ya ukatili wa Israeli na uasi wa Marekani.

Palestina ni mstari wa mbele wa ulinzi wa usalama wa eneo dhidi ya mradi wa "Israeli Kubwa". Ili kuiadhibu Israeli na kuunda kizuizi cha kimkakati, kuunga mkono upinzani huko Palestina na kuvunja mzingiro wa Ukanda wa Gaza, kuna dharura ya kimkakati na umuhimu.

Kuwafukuza Wamarekani kutoka eneo la Magharibi mwa Asia ni huduma kwa usalama endelevu wa eneo na ni utangulizi wa ushirikiano wa pamoja kwa usalama wa pamoja, wa kina na endelevu.

Utawala wa Assad nchini Syria, licha ya udhaifu na kasoro, ulikuwa sehemu ya mstari wa mbele wa kuzuia ugaidi wa serikali na upanuzi wa Israeli. Kuunga mkono uadilifu wa eneo la Syria, kuanzishwa kwa serikali ya kitaifa na ya watu katika nchi hii na ulinzi wa pamoja wa Syria dhidi ya upanuzi wa eneo la Israeli, ni sehemu ya usawa wa kuzuia dhidi ya uchokozi na uasi wa Israeli.

Israeli ni tishio la haraka zaidi na hatari zaidi kwa usalama na utulivu katika eneo. Ni muhimu kwamba nchi za Magharibi mwa Asia zifanye mara moja muungano wa pamoja dhidi ya utawala wa kigaidi wa Israeli.

Kuvunja uhusiano wa kisiasa, kiuchumi na kibiashara na Israeli na nchi zenye uhusiano huo na Israeli ni huduma kwa usalama wa kitaifa na wa pamoja wa nchi za Kiarabu na Kiislamu.

Mkutano wa ajabu wa viongozi wa Kiarabu na Kiislamu huko Doha, ambao maafisa wakuu wa Qatar wametangaza kufanyika mapema wiki ijayo, ni fursa kwa nchi za Magharibi mwa Asia kutumia masomo ya shambulio la utawala wa Israeli dhidi ya Qatar na kupitia upya makosa ya kimkakati ya zamani.