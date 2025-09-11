Spika Mike Johnson Asisitiza Kuzuia Vurugu za Kisiasa Kufuatia Kifo cha Charlie Kirk

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mike Johnson aunga Mkono Kupinga Vurugu za Kisiasa Baada ya Shambulio la Charlie Kirk: "Hii siyo sisi," alisema Spika, Mike Johnson, Jumatano alasiri.

Spika Mike Johnson atawaongoza wajumbe katika dakika ya kimya ndani ya Bunge kufuatia tukio la kupigwa risasi kwa Charlie Kirk Jumatano alasiri.

"Tunaomba kila mtu aombee yeye na familia yake," alisema mjumbe wa Republican kutoka Louisiana kwa waandishi wa habari. "Vurugu za kisiasa zimekuwa jambo la kawaida sana katika jamii ya Marekani, na hii siyo sisi."

Kirk, ambaye ni mratibu wa kihafidhina na mwanzilishi wa Turning Point USA, alipigwa risasi katika tukio lililofanyika katika Chuo Kikuu cha Utah Valley huko Orem, Utah. Chuo kikuu kilisema katika taarifa kwamba risasi moja ilifyatuliwa kwenye tukio hilo na mtuhumiwa anashikiliwa na polisi.

Wanasiasa Wajibu kwa Kifo cha Charlie Kirk

"Vurugu za kisiasa zinakiuka misingi ya msingi ya taifa letu leo, urithi wetu wa Kiyahudi-Kristiano, jamii yetu ya kiraia, na mtindo wetu wa maisha wa Kiamerika," alisema Johnson kuhusu vurugu za kisiasa. "Na lazima zisimame."

"Tunahitaji kila kiongozi wa kisiasa, tunahitaji kila mtu mwenye jukwaa kusema hili kwa sauti kubwa na wazi: tunaweza kutatua tofauti na mizozo kwa njia ya kiraia," aliongeza. "Vurugu za kisiasa ... lazima zisitishe."