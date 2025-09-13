Onyo Kuhusu Vikundi vya Siri vya ISIS Nchini Iraq

Kulingana na shirika la habari la Abna, Mukhtar Al-Musawi, mjumbe wa bunge la Iraq, alisisitiza kwamba vita vya nchi hii na vikundi vya siri vya ISIS haijakwisha.

Aliongeza: "Mwaka 2025, tunashuhudia utulivu bora zaidi wa kiusalama nchini Iraq ikilinganishwa na miaka iliyopita, lakini hii haimaanishi mwisho wa vita dhidi ya ugaidi."

Al-Musawi alisema: "Vikundi vya siri vinavyohusika na ISIS vinatumia mipango ya nchi zingine ndani ya Iraq. Mwaka huu, vikosi vya usalama vimefanikiwa kuvunja vikundi 10 hatari zaidi vya ISIS na kuwaua viongozi wao."

Alisema: "Tunapaswa kulinda usalama wa mipaka, hasa mipaka ya pamoja na Syria, kwa sababu kwa kufanya hivyo tunazuia magaidi kuingia ndani kabisa ya Iraq."

