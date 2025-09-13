Waandishi 10 wa Habari wa Yemen Wauawa katika Mashambulizi ya Utawala wa Kizayuni Huko Sana'a

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s.) - Abna, Umoja wa Waandishi wa Habari wa Yemen ulisema katika taarifa kwamba: "Mashambulizi ya anga ya Jumatano ya utawala wa Kizayuni huko Sana'a na mkoa wa Al-Jawf yalisababisha mamia ya vifo, na miongoni mwa waliouawa, waandishi wa habari 10 na wanaharakati wa vyombo vya habari ambao walikuwa wakifanya kazi katika makao makuu ya gazeti la 'Septemba 26'."

Kulingana na tovuti ya "Arabi21", umoja huo ulitangaza majina ya waandishi hao 10 waliouawa na kusema kwamba "Mansour al-Ansi", mwandishi wa habari wa Yemen, pia yuko miongoni mwa waliojeruhiwa.

Umoja wa Waandishi wa Habari wa Yemen umelitaja shambulizi hili kama "uhalifu wa kivita" na umetoa wito wa kulaaniwa kimataifa na kuhakikisha usalama wa waandishi wa habari na vyombo vya habari.

Vyanzo vya ndani viliripoti kwamba shambulizi la bomu lililenga makao makuu ya "Idara ya Propaganda na Mwongozo wa Kiroho" katika eneo la Al-Tahrir huko Sana'a, ambapo ofisi za magazeti ya "Septemba 26" na "Al-Yemen" na nyumba ya uchapishaji ya ndani pia yalikuwa.

Kulingana na vyanzo vya Yemen, jumla ya mashambulizi ya Jumatano huko Sana'a na Al-Jawf yamesababisha angalau vifo 166 na majeraha.