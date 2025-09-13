Meya na Maafisa Wengine Wengi Wanaompinga Erdogan Wakamatwa Huko Istanbul

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (a.s.) - Abna, Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu wa jiji la Istanbul ilitoa agizo la kukamatwa kwa maafisa hao kuhusiana na kesi inayohusu tuhuma za unyang'anyi, rushwa, udanganyifu, na upotoshaji wa zabuni za manispaa katika wilaya ya Bayrampaşa huko Istanbul.

Hasan Mutlu, meya wa Bayrampaşa, katika taarifa aliyochapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X (Twitter), alikanusha tuhuma zilizotolewa na Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Istanbul dhidi yake na aliandika: "Kinachoendelea ni operesheni za kisiasa na kashfa zisizo na msingi. Wakazi waheshimiwa wa Bayrampaşa, hakikisheni kwamba pamoja nanyi, tutashinda kashfa hizi na vitendo hivi vinavyotokana na ukosefu wa uaminifu."

Katika mwaka uliopita, maafisa wa serikali ya Uturuki wamewakamata mamia ya maafisa wa manispaa na wanasiasa wanaompinga rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan. Hasan Mutlu, meya wa Bayrampaşa, ni meya wa kumi na saba kutoka chama cha upinzani cha "Chama cha Watu wa Jamhuri" ambaye amekamatwa katika mwaka uliopita. Kukamatwa huku pia kunamjumuisha Ekrem İmamoğlu, meya wa Istanbul mwenyewe. Mamia ya maafisa wengine wa manispaa ya Uturuki pia wamekamatwa katika miezi ya hivi karibuni kwa tuhuma za ufisadi.

Shirika la habari la "Anadolu" liliripoti kwamba İmamoğlu alionekana kama mpinzani mkuu na wa karibu zaidi wa Recep Tayyip Erdogan katika uchaguzi wa rais wa mwaka ujao. Kukamatwa kwake kulizua wimbi la maandamano makubwa.

Chama cha Watu wa Jamhuri cha Uturuki kinachukulia kukamatwa huku na tuhuma kama "sehemu ya kampeni ya fujo" ya serikali ya Ankara inayolenga kudhoofisha upinzani na kufungua njia kwa Erdogan kwa muhula mwingine wa miaka mitano kama rais wa Uturuki. Hata hivyo, serikali ya Erdogan imekanusha madai haya na imesisitiza kwamba mahakama za Uturuki ni huru.

Mahakama muhimu nchini Uturuki inatarajiwa kutoa hukumu Jumatatu wiki hii kuhusu kufutwa kwa kongamano la 2023 la Chama cha Watu wa Jamhuri; uamuzi ambao unaweza kusababisha mabadiliko katika uongozi wa chama na kusababisha machafuko. Chama cha Watu wa Jamhuri cha Uturuki kilipata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana.



