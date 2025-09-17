"Msafara wa Samoud" Ndio Changamoto Muhimu Zaidi kwa Israeli / Harakati ya Baharini ya Kimataifa Kuelekea Gaza Inaendelea

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl-e Bayt (ABNA) – msafara wa meli wa Samoud umekuwa ukielekea pwani za Gaza kwa siku kadhaa sasa. Msafara huu unaundwa na watu kutoka nchi 47 za dunia; nchi ambazo majina yao hapo awali hayakuwa kwenye orodha ya nchi zinazounga mkono upinzani na Gaza, lakini leo wameazimia na wako tayari kwa tukio lolote kutoka kwa adui mvamizi. Bila shaka, msafara huu hautakuwa msafara wa mwisho wa baharini kutumwa kwenye pwani za Gaza, na msafara huu utakuwa mshindi kwa hali yoyote na utakuwa mstari wa mbele wa misafara mingine ya kuvunja mzingiro usio wa haki wa Gaza.

"Ali Akbar Sayyah Taheri", mwanaharakati wa kimataifa na mshiriki wa msafara wa Samoud huko Tunisia, katika mahojiano na mwandishi wa ABNA, alizungumza juu ya malengo ya kuunda msafara huu, hatima yake inayowezekana, na mwendelezo wa harakati ya kimataifa ya kuvunja mzingiro usio wa haki wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza:

ABNA: Je, wazo la kuunda msafara wa meli wa Samoud kuelekea Gaza liliundwa vipi na na watu gani na nchi gani? Na kwa nini wazo hili lilifuatiliwa tena licha ya kukamatwa kwa meli zilizopita kama vile "Madeline" na "Hanzala"?

Wazo la kuunda msafara wa Samoud liliundwa na vikundi vya Ulaya vya kupinga vita na haki za binadamu na wafuasi wa Palestina huko Kaskazini mwa Afrika. Kabla ya msafara wa Samoud, Wazungu walikuwa wametuma meli mbili, "Hanzala" na "Madeline," kuelekea Gaza. Meli ya "Madeline" ilishambuliwa na ndege isiyo na rubani ya utawala wa Kizayuni, na wanachama wa meli ya "Hanzala" walikamatwa na meli hiyo kutaifishwa.

Kwa hiyo, waandaaji wa meli hizo mbili, kwa kushirikiana na wafuasi wa Palestina huko Ulaya na Kaskazini mwa Afrika, waliamua kuchukua hatua ya tatu ya harakati kubwa ya baharini kuelekea Gaza kwa lengo la kuvunja mzingiro usio wa haki wa Israeli. Wafuasi wa Palestina huko Kaskazini mwa Afrika kabla ya msafara huu walikuwa wametuma msafara wa ardhini wa Samoud kutoka Morocco na kisha Algeria, Tunisia, Libya, na hatimaye hadi mpaka wa Misri. Lakini kwa bahati mbaya, serikali za Libya na Misri hazikuruhusu msafara huu wa ardhini kufika mpaka wa Rafah kaskazini mwa Misri, juu ya Jangwa la Sinai, na kupeleka misaada ya watu kwa watu wa Gaza.

Msafara wa baharini wa Samoud wa kuvunja mzingiro wa Gaza una sifa kadhaa ikilinganishwa na misafara iliyopita. Kwanza; idadi ya nchi katika msafara huu imeongezeka ikilinganishwa na misafara iliyopita, na watu kutoka nchi 47 za dunia wanawakilishwa katika msafara huu, na kwa upande mwingine, idadi ya meli pia imeongezeka hadi karibu 60, ambayo imefanya iwe ngumu zaidi kwa utawala wa Kizayuni kukabiliana nao, na jeshi lote na jeshi la wanamaji la wavamizi italazimika kukabiliana na watu 400 hadi 500.

Pia, misaada ya msafara huu ni ya watu kabisa na hakuna serikali au kikundi chochote kinachowasimamia. Kikundi kipya kilichoundwa kinatoka katika nchi ambazo utawala wa Kizayuni haukuhisi tishio kutoka kwao, na hii ni moja ya sifa nyingine kuu za msafara huu. Sifa nyingine ya msafara huu ni kwamba umevutia umakini wa vyombo vya habari vya kimataifa, ikiwa ni pamoja na mitandao mbadala, waandishi wa habari wa ndani, Waarabu na Waingereza, na watu wenye ushawishi ambao wanashiriki matangazo ya moja kwa moja, machapisho, na hadithi kuhusu msafara huo kwenye mitandao ya kijamii ili watu ulimwenguni kote waweze kujua juu ya harakati za msafara huu.

ABNA: Unatabiri nini kuhusu hatima ya msafara huu na ni kwa kiasi gani unaweza kuvunja mzingiro wa Gaza kivitendo?

Kuna hali mbili zinazowezekana kwa hatima ya msafara huu; ama wanachama wake watakamatwa, kujeruhiwa, na kuwa mashahidi, au watafanikiwa kufika pwani za Gaza na kuvunja mzingiro, ambapo katika hali zote mbili wanachama wa msafara wameshinda. Wakati msafara wa Samoud unapokaribia pwani za Gaza, jeshi la wanamaji la utawala wa Kizayuni litalazimika kulipa gharama kubwa kupambana na msafara huu, kwa sababu watu wengi walio kwenye meli hizi wana uraia wa Ulaya, na ikiwa kitu kitawatokea, iwe watajeruhiwa au kuuawa, utawala wa Kizayuni utakuwa na changamoto na serikali zao na watakuwa chini ya shinikizo la kisiasa na la vyombo vya habari, na maoni ya umma ya kimataifa yatajikita kwenye ukombozi wa watu hawa, na jambo hili ni changamoto kwa utawala wa Kizayuni wa Israeli. Kwa hiyo, adui wa Kizayuni alijaribu kushambulia msafara huu tangu mwanzo na kuwatia hofu wanachama wake.

Ikiwa msafara huu utafanikiwa na kufika pwani za Gaza, utaamsha tumaini katika mioyo ya watu wa Gaza, na mataifa ya dunia pia yataelewa kuwa kwa mshikamano na shinikizo dhidi ya adui wanaweza kuvunja mzingiro wa watu wa Gaza. Na kuwafikishia watu maji, chakula, na dawa, na tukio hili lililobarikiwa litawafanya watu wa Gaza wawe na azma zaidi na matumaini zaidi katika kupambana na adui.

ABNA: Ikiwa Israeli itashambulia msafara huu, ni hatua gani zimechukuliwa ili kuendelea na njia hii na je, msafara unaofuata utatumwa haraka?

Wanachama wa msafara huu walikuwa na ari ya juu na walikuwa tayari kwa mapambano yoyote magumu, na hawakuogopa chochote na walisema kwamba wako tayari kukamatwa au kutoa maisha yao kwa sababu kwa damu yetu watu wa dunia wataamka, na shambulio lolote dhidi ya msafara huu litasababisha idadi kubwa zaidi ya wanaharakati wa haki za binadamu, kijamii na kisiasa kuanzisha msafara mpya na mkubwa zaidi kuelekea pwani za Gaza ili kuzuia mauaji ya kimbari na mzingiro usio wa haki.

ABNA: Kama mwanaharakati wa kimataifa, unategemea kiasi gani uamsho na ushawishi kwa watu wa Misri, licha ya hatua kali za usalama za Misri, na kuunda harakati ya uamsho kati ya watu wa Misri kama jirani wa Gaza kwenye mpaka wa Rafah, na ni kwa kiasi gani uhusiano na wanaharakati wa Misri wanaoishi katika nchi nyingine unaweza kuwa na ufanisi katika kuamsha na kusisimua watu wa Misri?

Watu wa Misri na vyama vingi au vikundi vya Waislamu na Wanasserist hapo zamani walikuwa mstari wa mbele katika kupambana na Israeli, lakini kwa bahati mbaya, kwa miaka kadhaa sasa, chini ya serikali mpya ya Sisi na hali ngumu, shinikizo la kiuchumi, na hofu ya Amerika na Israeli, uwanja wa wafuasi wa Palestina umepunguzwa, na serikali ya Misri inakandamiza na kuwakamata wale wanaounga mkono Palestina, kiasi kwamba hawathubutu kufanya shughuli. Kwa upande mwingine, hali ya Misri ni ya kiusalama, na idadi ndogo ya watu kutoka ndani ya Misri wametangaza msaada wao wa kimediamu na kimaneno kwa msafara huu, na mtu hawezi kutarajia watu wa Misri kwenda Rafah. Kwa hiyo, ni lazima kufanya kazi juu ya uamsho na ufahamu wa watu wa Misri na ushirikiano na jeshi na serikali ili waweze kuchukua hatua na kuvunja mzingiro usio wa haki.

ABNA: Kama neno la mwisho, unafikiri nini kuhusu shughuli za watu na kimataifa ndani ya Iran katika kutetea watu wa Gaza?

Vikundi vya watu na vya vyombo vya habari vinavyounga mkono Palestina nchini Iran vinahitaji kuwasiliana na wafuasi wa kimataifa wa Palestina ulimwenguni kupitia uzalishaji ulioandikwa na kimediamu na kuwajulisha juu ya juhudi za watu wa Iran katika kusaidia Gaza na upinzani, kwa sababu watu ulimwenguni hawajui juu ya misaada ya watu wa Iran kwa watu wa Gaza na Lebanon, kama vile michango ya dhahabu na vito vya wanawake wa Irani. Kwa hiyo, tunahitaji kushiriki kwa umakini zaidi katika shughuli za watu na kimataifa, kuwasiliana na wafuasi wa Palestina ulimwenguni, na kuhudhuria matukio ya kimataifa katika kutetea Gaza na upinzani.