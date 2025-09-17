Marekani Yaziweka Harakati Nne za Upinzani za Iraq Kwenye Orodha ya Mashirika ya Kigaidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl-e Bayt (ABNA) – Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani leo, Jumatano, ilitangaza kwamba imeweka harakati nne za upinzani za Iraq kwenye orodha ya mashirika ya kigaidi kama sehemu ya juhudi za Washington za kupambana na ushawishi wa Iran Mashariki ya Kati na kupunguza tishio linalotokana na vikundi vya silaha vinavyoungwa mkono na Tehran dhidi ya maslahi ya Marekani.

Kulingana na taarifa ya wizara hiyo, harakati za "Harakat al-Nujaba", "Kata'ib Sayyid al-Shuhada", "Harakat Ansarullah al-Awfiya" na "Kata'ib al-Imam Ali (a)" zimejumuishwa katika uamuzi huu. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema kwamba vikundi hivi vilihusika katika vitendo vya kigaidi vinavyotishia usalama wa vikosi vya Marekani na washirika wake wa kikanda na vinashirikiana kwa karibu na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (IRGC) "Quds Force", shirika ambalo nalo liko kwenye orodha ya mashirika ya kigaidi ya Marekani.



Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani pia ilikumbusha kwamba katika siku za nyuma vikundi sawa, ikiwa ni pamoja na "Kata'ib Hizbullah" (tangu 2009) na "Asa'ib Ahl al-Haq" (tangu 2020), pia vimetajwa kama mashirika ya kigaidi; vikundi ambavyo, kulingana na madai ya Washington, vilipokea msaada wa kifedha na kijeshi kutoka Iran na vilishiriki katika mashambulio mabaya dhidi ya vikosi vya Marekani nchini Iraq.

342/