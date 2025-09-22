Qatar: Mashambulizi ya “Israel” dhidi ya Doha yanahatarisha makubaliano yote ya kikanda

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar alisema katika mkutano huko New York: "Mashambulizi ya Israel dhidi ya Doha ni shambulio dhidi ya mamlaka, upatanishi na amani."

"Majid Al-Ansari" aliendelea, akiongeza: "Mkutano wa hivi karibuni wa viongozi wa nchi za Kiarabu na Kiislamu ulisisitiza kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Doha yanahatarisha makubaliano yote ya kikanda."

Afisa huyu mkuu wa Qatar alifafanua: "Tunafanya kazi kwa karibu na Marekani kuhakikisha kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Doha hayatatokea tena."

Akizungumzia "kukatishwa tamaa na kutokuwa na uwezo kwa jamii ya kimataifa kufanya chochote kuhusu mizozo inayoendelea kuongezeka," alibainisha: "Qatar inaamini katika upatanishi na amani, na ukweli kwamba Doha inakabiliwa na mashambulizi unathibitisha umuhimu wa jukumu la wapatanishi. Qatar inatumia upatanishi ili kuendeleza amani."