Mkutano wa Kutambua Nchi ya Palestina Waanzishwa katika Umoja wa Mataifa

Mkutano unaoitwa "Suluhisho la Nchi Mbili na Kutambua Nchi Huru ya Palestina" umeanza kazi katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr, likinukuu mtandao wa Al Jazeera wa Qatar, mkutano wa "Suluhisho la Nchi Mbili," ulioandaliwa na Ufaransa na Saudi Arabia na kuhudhuriwa na viongozi kadhaa wa dunia, umeanza huko New York kwa lengo la kutambua nchi huru ya Palestina.

Ufaransa na Saudi Arabia, Jumatatu kwa saa za Marekani, wataandaa mkutano na viongozi kadhaa wa dunia. Lengo la mkutano huu ni kupata uungwaji mkono kwa suluhisho la nchi mbili na inatarajiwa kwamba nchi kadhaa zitatambua rasmi nchi ya Palestina; hatua ambayo inaweza kusababisha athari kali kutoka Israel na Marekani.

Mkutano ulianza na hotuba ya Rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron.

"Hatuwezi Tena Kusubiri Kutambua Nchi ya Palestina"

Macron alisema: "Leo tumekusanyika kwa sababu ni wakati wa kuachiliwa kwa mateka 48 wanaoshikiliwa na Hamas na vita katika Ukanda wa Gaza kusitishwa. Hatuwezi tena kusubiri kutambua nchi ya Palestina."

Aliongeza: "Ahadi ya kuunda nchi ya Kiarabu huko Palestina bado haijatimizwa. Tunakubali jukumu la pamoja la kushindwa kwetu kuunda amani ya haki na kamili katika Mashariki ya Kati."