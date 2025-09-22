Mbunge wa Lebanon: Uamuzi wa Hezbollah kuunga mkono Gaza ulikuwa uamuzi sahihi zaidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, "Mohammed Raad," mkuu wa kundi la Uaminifu kwa Upinzani katika bunge la Lebanon, alisisitiza katika mahojiano maalum na Al Mayadeen: "Upinzani umesimama kikamilifu na utambulisho wake na kanuni zake thabiti katika kutetea lengo ambalo wamelijitolea maisha yao."

Akizungumzia utendaji wa jeshi la utawala wa Kizayuni, alisema: "Jeshi hili ni jeshi la wauaji, si jeshi la wapiganaji. Nguvu yake ya uharibifu si kizuizi halisi, bali ni kizuizi kilichowekwa na Marekani."

Raad aliongeza: "Waisraeli walishangazwa na uthabiti wa msimamo wetu na ukubwa wa uwepo wetu wa kijeshi kwenye mhimili wa vita. Tulilazimika hata kuanzisha vituo vya ukaguzi kwenye barabara zinazoelekea kusini ili kuzuia wingi wa kujitolea kwenye medani za vita."

Kulingana naye, kile ambacho Hezbollah ilivumilia katika vita vya msaada na vita vya "wale wenye nguvu" ilitosha kabisa kuharibu nchi na kuangusha jeshi. "Lakini Hezbollah si chama kinachoshindwa. Umoja na utayari ndio ulikuwa siri ya msimamo wetu; kila mpiganaji alijua jukumu lake tangu mwanzo."

Raad alisisitiza: "Tulipigwa pigo kali, lakini haraka tuliboresha hali yetu, tulijenga upya muundo wetu na hata tulijaza mapengo wakati wa vita."

Kuhusu ushirikiano wa Hezbollah, alisema: "Katika ushirikiano wote, tunatafuta kutimiza maslahi makuu ya kitaifa, na hakuna mshirika yeyote ambaye alilalamika kuhusu ukosefu wetu wa uaminifu, bali malalamiko yalikuwa tu kuhusu utiifu wetu kwa kanuni na misimamo thabiti."

Akizungumzia utu wa Katibu Mkuu wa zamani wa Hezbollah, alisema: "Sayyed Hassan Nasrallah alijulikana kwa uvumilivu wake wa thamani na uvumilivu wa kimkakati wa kisiasa, na kumlenga yeye ilikuwa kweli kulenga Hezbollah nzima; suala hili lilikuwa wazi tangu mwanzo wa mapambano baada ya operesheni ya 'Al-Aqsa Flood'."

Raad alibainisha: "Tumekuwa tukishuhudia maandalizi ya adui ya kushambulia Hezbollah tangu mapendekezo ya Kamati ya Winograd baada ya kushindwa kwa mwaka 2006. Kutoka kwa mtazamo wa kibinadamu, maadili, kitaifa na kikabila, hatukuwa na chaguo jingine isipokuwa kuingia kwenye msaada wa Gaza iliyodhulumiwa. Vita vya kuunga mkono Gaza vilikuwa uamuzi sahihi zaidi, kwa sababu ni ushindi kwa ubinadamu, uhuru, utaifa na ukabila; hata kama gharama yake ni kubwa."

Alilinganisha uchokozi wa hivi karibuni wa utawala wa Kizayuni na mauaji ya Holocaust ya Kizayuni na kusema: "Kile kilichotokea katika vita hivi ni maelfu ya mara mbaya zaidi kuliko kile kinachotangazwa kwa uwongo katika historia kama Holocaust."