Umoja wa kitaifa wa Iran ni ule ule wa Juni 13; kila mmoja ana jukumu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (Abna), Mheshimiwa Ayatollah Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, leo jioni katika hotuba ya televisheni kwa taifa, aliuelezea umoja na mshikamano endelevu wa taifa la Iran kama "ngumi ya chuma iliyoko kwenye paji la uso la adui" na, akifafanua sababu ya taifa la Iran lisilo na haya kutokubali shinikizo na vitisho vya adui ili kuachana na teknolojia yenye manufaa ya kurutubisha urani, alisisitiza: "Mazungumzo ambayo Marekani huamua na kudikta matokeo yake tangu mwanzo, hayana manufaa na yana madhara, kwa sababu humshawishi adui dhalimu kutaka kulazimisha malengo mengine na hayatuepushi na madhara yoyote. Taifa lolote lenye heshima na mwanasiasa yeyote mwenye busara hawezi kukubali mazungumzo ya aina hii."

Mwanzoni mwa hotuba yake, Kiongozi Mkuu alipongeza mwanzo wa mwezi wa Mehr kama mwezi wa masomo na maarifa na mwanzo wa harakati za mamilioni ya vijana, watoto na watoto wachanga kuelekea kwenye hekima na uwezo, na aliwasihi sana viongozi wa nchi, hasa viongozi wa Wizara ya Elimu, Wizara ya Sayansi na Wizara ya Afya na Matibabu, kuelewa thamani na umuhimu wa talanta ya ajabu ya vijana wa Irani na kutumia baraka hii ya Mwenyezi Mungu.

Akielezea medali 40 za rangi tofauti, ikiwa ni pamoja na medali 11 za dhahabu zilizopatikana na wanafunzi wa Irani katika mashindano ya kimataifa katika miezi 2 iliyopita, alisema: "Wanafunzi wetu, licha ya vita vya siku 12 na changamoto zake, walishika nafasi ya kwanza duniani katika unajimu na walipata nafasi nzuri katika nyanja nyingine; vivyo hivyo, talanta hii ndiyo iliyowafanya vijana wetu kung'ara katika mieleka siku za hivi karibuni na hapo awali walileta heshima katika voliboli na baadhi ya michezo mingine."

Kiongozi Mkuu pia, akirejea kwenye kumbukumbu ya shahada ya Sayyid Hassan Nasrallah, mujahid mkuu, alimwita utajiri mkubwa kwa ulimwengu wa Kiislamu, Ushia na Lebanon na alisema: "Utajiri ambao Sayyid Hassan Nasrallah aliunda, pamoja na Hizbullah, unadumu na utaendelea, na hatupaswi kupuuza utajiri huu muhimu nchini Lebanon na kwingineko."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei, akiwakumbuka makamanda, wanasayansi na mashahidi wengine wa vita vya siku 12, alitoa rambirambi zake za dhati na za kina kwa familia zao, na alizingatia mambo makuu ya hotuba yake ya televisheni kwa taifa katika nyanja tatu: umuhimu wa umoja na mshikamano wa taifa la Iran katika vita vya siku 12 na katika sasa na baadaye ya nchi; ufafanuzi wa umuhimu wa kurutubisha urani yenye manufaa; na ufafanuzi wa msimamo thabiti na wa busara wa taifa na mfumo dhidi ya vitisho vya Marekani.

Katika kuelezea nyanja ya kwanza, aliuelezea umoja wa taifa kama sababu kuu ya kukata tamaa kwa adui katika vita vya siku 12 na alisema: "Kuwashambulia makamanda na baadhi ya watu muhimu ilikuwa njia kwa adui, kwa msaada wa mawakala wake, kusababisha fujo na machafuko nchini, hasa Tehran, ikiwa wangefanikiwa kuwaleta watu barabarani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu na, kwa kuvuruga mambo ya nchi, kulenga mfumo wenyewe na kwa mipango ya baadaye, kuondoa Uislamu katika ardhi hii."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei aliita uteuzi wa haraka wa warithi wa makamanda mashuhuri, utulivu na morali wa juu wa majeshi na utawala wa nchi kwa utaratibu na kanuni kama sababu zenye ufanisi katika kushindwa kwa adui, lakini alisisitiza kuwa "taifa lilikuwa kipengele chenye ufanisi zaidi katika kushindwa kwa adui na kwa umoja na mshikamano, halikuathiriwa kabisa na matakwa ya adui na lilijaza barabara na watu, lakini dhidi ya wavamizi na kwa ajili ya kutetea Jamhuri ya Kiislamu."

Akirejea kwenye lawama za adui kwa mawakala wake nchini Iran kwa sababu ya kutokuwa na uwezo na udhaifu, aliongeza: "Mawakala wa kibaraka wa Uzayuni na Marekani walijibu kwamba tulijaribu lakini watu walitupa migongo na viongozi wa nchi walisimamia mambo."

Kiongozi Mkuu aliuelezea umoja na mshikamano wa taifa kama sababu ya kushindwa kwa mipango ya wavamizi na alisisitiza: "Jambo muhimu ni kwamba umoja huo muhimu unabaki na una ufanisi mkubwa."

Akikosoa wale ambao, kwa kupokea maagizo kutoka nje, wanataka kuonyesha kuwa umoja wa taifa ulikuwa unahusiana na kipindi cha vita, aliongeza: "Wengine wanasema kwamba tofauti za maoni zinatokea polepole na inawezekana kutumia mgawanyiko wa kikabila na tofauti za kisiasa kuwafanya watu waingie kwenye fujo na machafuko, lakini hii ni kauli isiyo sahihi kabisa."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei, akieleza kwamba makabila yote nchini yanajivunia kuwa Wairani, alisema: "Tunatofautiana pia kisiasa kwa kawaida, lakini dhidi ya wanyanyasaji, taifa zima, leo na kesho, litashuka kama ngumi ya chuma kwenye paji la uso la adui."

Aliita Iran ya leo kuwa ni Iran ile ile ya Juni 13 na 14 ya mwaka huu na aliongeza: "Katika siku hizo, barabara zilizojaa watu na kauli zao kali dhidi ya Mzayuni aliyelaaniwa na Marekani dhalimu, zilionyesha mshikamano na umoja wa taifa, na umoja huu bado upo na utaendelea kuwepo, na bila shaka, kila mmoja ana jukumu la kuutunza na kuutetea."

Katika sehemu ya pili ya hotuba yake kwa taifa, Kiongozi Mkuu, akirejea kwenye kurudiwa kwa neno "urutubishaji" katika anga ya kisiasa na nje, alisema: "Ni lazima tuelewe kwa nini suala hili ni muhimu sana kwa maadui."

Alialika wataalam kufafanua vipengele na manufaa ya urutubishaji, na alisema: "Katika urutubishaji, wanasayansi na wataalam, kwa juhudi za kiufundi ngumu na za kisasa, hubadilisha urani inayotolewa kutoka kwenye migodi ya nchi kuwa dutu ya thamani sana, urani iliyorutubishwa, ambayo ina matumizi mengi katika nyanja mbalimbali na katika maisha ya watu."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei, akirejea kwenye matumizi mbalimbali ya urani iliyorutubishwa katika kilimo, viwanda na vifaa, mazingira na rasilimali asili, afya na matibabu, lishe, na utafiti na elimu, aliongeza: "Katika uzalishaji wa umeme pia, matumizi ya urani iliyorutubishwa ni nafuu zaidi na haina uchafuzi wa mazingira, na vituo vya nyuklia vina maisha marefu sana na faida nyingi, ndiyo maana nchi nyingi zilizoendelea hutumia vituo vya nyuklia, lakini vituo vyetu vya umeme hutumia zaidi petroli na gesi, ambayo ina gharama kubwa."

Kiongozi Mkuu, akifafanua kuundwa kwa sekta ya urutubishaji nchini, alisema: "Hatukuwa na teknolojia hii na wengine hawakutusaidia kukidhi mahitaji yetu, lakini kwa juhudi za mameneja wachache wenye bidii na viongozi wakuu, tulianza harakati miaka 30 na kitu iliyopita, na sasa tuko kwenye kiwango cha juu cha urutubishaji."

Alisema lengo la baadhi ya nchi kurutubisha hadi 90% ni kutengeneza silaha za nyuklia na alisema: "Kwa kuwa hatuna silaha za nyuklia na uamuzi wetu ni kutokutengeneza na kutokutumia silaha hizi, tumepandisha urutubishaji hadi 60%, ambayo ni nzuri sana."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei aliiita Iran kuwa moja ya nchi 10 zinazomiliki sekta ya urutubishaji kati ya nchi zaidi ya 200 duniani na alisema: "Mbali na kuendeleza teknolojia hii ya kisasa, kazi muhimu ya wanasayansi wetu imekuwa kutoa mafunzo kwa wafanyakazi; kiasi kwamba leo, makumi ya wanasayansi mashuhuri na maprofesa, mamia ya wanafunzi na maelfu ya wafanyakazi waliofunzwa katika fani zinazohusiana na suala la nyuklia, wanafanya kazi na kujitahidi; na adui anafikiri kwamba kwa kulipua baadhi ya vituo au kutishia kulipua, teknolojia hii itaharibiwa nchini Iran."

Akirejea kwenye miongo ya shinikizo lisilo na matokeo kutoka kwa mataifa dhalimu ili kulazimisha taifa la Iran kusalimu amri na nchi kuachana na urutubishaji, alisisitiza: "Hatukusalimu amri na hatutasalimu amri na hatutakubali shinikizo katika suala lolote lingine."

Kiongozi Mkuu alisema: "Wamarekani hapo awali walisema msiwe na urutubishaji wa juu na muhamishe bidhaa zilizorutubishwa nje ya Iran; lakini sasa upande wa Marekani unasisitiza kwamba hamupaswi kuwa na urutubishaji kabisa."

Alisisitiza: "Maana ya unyanyasaji huu ni kwamba mnafaa kuharibu mafanikio haya makubwa ambayo mmeyapata kwa uwekezaji na juhudi zisizokoma; lakini taifa la Iran lenye heshima halitakubali kauli hii na litampiga yule anayeisema."

Katika kuelezea hoja ya tatu ya hotuba yake, Kiongozi Mkuu, akirejea kwenye mawazo tofauti kuhusu suala la "mazungumzo na Marekani" kutoka kwa wanasiasa, alisema: "Baadhi huona mazungumzo na Marekani kuwa na manufaa na wengine huyaona kuwa na madhara; lakini kile ambacho nimeelewa na kuona kwa miaka mingi, nitawaambia watu wapendwa, na ninawaomba pia viongozi na wanaharakati wa kisiasa kufikiri na kutafakari juu ya mambo haya na kuhukumu kulingana na maarifa."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei alisema: "Inawezekana kwamba katika siku zijazo, kwa mfano miaka 20 au 30, hali nyingine itatokea, lakini katika hali ya sasa, mazungumzo na Marekani ni jambo lisilo na faida kabisa ambalo halisaidii maslahi ya kitaifa na haliondoi madhara yoyote kwa nchi, bali lina madhara makubwa na wakati mwingine yasiyoweza kurekebishwa."

Katika kuelezea kutokuwa na faida kwa mazungumzo na Marekani, alisema: "Upande wa Marekani umeshaamua na kutangaza matokeo ya mazungumzo kutoka kwa mtazamo wao, kwamba wanataka mazungumzo ambayo matokeo yake ni 'kusitisha shughuli za nyuklia na urutubishaji ndani ya Iran'."

Kiongozi Mkuu aliita kukaa kwenye meza ya mazungumzo hayo kuwa ni kukubali dikteta, kulazimishwa na unyanyasaji wa upande mwingine na aliongeza: "Sasa amesema kusitisha urutubishaji lakini naibu wake siku chache zilizopita alisema kwamba Iran haipaswi kuwa na hata makombora ya masafa ya kati na mafupi, yaani, mikono ya Iran inapaswa kufungwa na kuwa tupu kiasi kwamba ikiwa itashambuliwa, haiwezi hata kujibu kituo cha Marekani nchini Iraq au mahali pengine."

Aliita matarajio na kauli hizi za viongozi wa Marekani kuwa ni matokeo ya kutokujua taifa la Iran na Jamhuri ya Kiislamu na kutojua falsafa, msingi na njia ya Iran ya Kiislamu na alisema: "Kama tunavyosema huko Mashhad, kauli hizi ni kubwa kuliko mdomo wa yule anayeisema na hazifai kuzingatiwa."

Baada ya kuelezea kutokuwa na faida kwa mazungumzo na Marekani, Mheshimiwa Ayatollah Khamenei alielezea madhara yake makubwa na alisema: "Upande mwingine umetishia kwamba ikiwa hamtazungumza, itakuwa hivi na vile. Kwa hivyo, kukubali mazungumzo ya aina hii ni ishara ya kukubali vitisho, hofu na kusalimu amri kwa taifa na nchi dhidi ya vitisho."

Alielezea kusalimu amri kwa vitisho vya Marekani kama sababu ya kuendelea kwa matakwa yake ya dhalimu na yasiyo na mwisho na aliongeza: "Leo wanasema kwamba ikiwa mtakuwa na urutubishaji tutafanya hivi na vile na kesho wanatumia kuwa na makombora au kuwa na au kutokuwa na uhusiano na nchi fulani kama kisingizio cha vitisho na kulazimisha kurudi nyuma."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei alisisitiza: "Taifa lolote lenye heshima halitakubali mazungumzo yanayoambatana na vitisho na mwanasiasa yeyote mwenye busara hawezi kuyakubali."

Kiongozi Mkuu aliona ahadi ya upande mwingine ya kutoa mapendeleo ikiwa maombi yake yatakubaliwa kuwa uongo na, akirejea kwenye uzoefu wa JCPOA, alisisitiza: "Miaka 10 iliyopita tulitia saini mkataba na Wamarekani ambao kwa mujibu wake kituo kimoja cha uzalishaji wa nyuklia kilifungwa na vifaa vilivyorejeshwa vilitolewa nje ya nchi au kupunguzwa ili badala yake vikwazo viondolewe na faili ya Iran katika Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki itengenezwe."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei aliongeza: "Bila shaka, mimi wakati huo niliwaambia viongozi kwamba miaka 10 ni muda mrefu, ni kama maisha; kwa nini mnakubali? Ilipaswa wasikubali lakini walikubali, lakini hata hivyo, leo ambapo miaka hiyo 10 imeisha, faili yetu ya nyuklia haikurejea katika hali ya kawaida bali matatizo yake katika Baraza la Usalama na Shirika yaliongezeka."

Akirejea kwenye uasi wa ahadi wa Marekani wa kuondoa vikwazo, kujiondoa kwake kutoka kwa JCPOA na, kama inavyosemekana, "kuirarua" JCPOA licha ya Iran kutimiza ahadi zake, alisema: "Upande mwingine ni hivyo na ikiwa utazungumza naye na kukubali maombi yake itasababisha kusalimu amri na udhaifu wa nchi na uharibifu wa heshima ya taifa, na ikiwa hutakubali, bado kutakuwa na ugomvi na vitisho vya sasa."

Kiongozi Mkuu aliona kuwa ni muhimu kutokusahau uzoefu wa nchi, ikiwa ni pamoja na uzoefu wa miaka 10 iliyopita, na aliongeza: "Sina nia ya kujadili suala na Wazungu kwa sasa lakini upande mwingine, yaani Marekani, imevunja ahadi zake katika kila kitu na inasema uongo, mara kwa mara inatishia kijeshi na ikiwa itapata fursa, itaua watu wetu muhimu kama Jenerali Soleimani mpendwa au itabomba vituo vyetu. Inawezekanaje kuzungumza na kupanga na upande kama huo kwa uaminifu na uhakika?"

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei alisisitiza: "Mazungumzo na Marekani kuhusu suala la nyuklia na labda masuala mengine, ni bado kabisa."

Hata hivyo, aliona mazungumzo na Marekani kuwa yenye manufaa kwa rais wake wa sasa na njia ya kuonyesha na kudai kuwa vitisho vyake vina ufanisi na kwamba amemkaa Iran kwenye meza ya mazungumzo, na tena alisema: "Lakini mazungumzo haya kwetu ni madhara matupu na hayana faida yoyote."

Mwishoni mwa hotuba yake, Kiongozi Mkuu aliona njia pekee ya kutibu na kuendeleza nchi ni kuwa imara katika nyanja zote za kijeshi, kisayansi, serikali, kimuundo na shirika na aliongeza: "Watu wenye akili na wataalam wenye nia njema wanapaswa kupata na kufuata njia za kuimarisha nchi kwa sababu ikiwa tutakuwa imara, upande mwingine hata hautatishia tena."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei aliona kuwa kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuomba kwa Maimamu Takatifu ili kupata msaada wa Mwenyezi Mungu ni muhimu na aliongeza: "Tunapaswa kusukuma mambo mbele kwa kutumia juhudi za kitaifa, na kwa uwezeshaji wa Mwenyezi Mungu, hili litafanyika."