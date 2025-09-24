Ukosoaji wa Araghchi kwa kushindwa kwa jamii ya kimataifa kuzuia uhalifu dhidi ya ubinadamu

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (Abna), Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakati wa ziara yake New York, alishiriki na kutoa hotuba katika mkutano wa ngazi ya juu wa Mpango wa Maendeleo ya Kimataifa ulioitwa "Kufanya upya Ahadi kwa Malengo Halisi, Umoja kwa Ajili ya Kujenga Mustakabali Mwema katika Maendeleo ya Kimataifa". Hapa chini kuna maandishi ya hotuba yake:

"Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Mheshimiwa Bwana Li Qiang, Waziri Mkuu wa Baraza la Serikali la Jamhuri ya Watu wa China, Waheshimiwa wote, wenzangu wapendwa,

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kama mwanachama wa Kundi la Marafiki wa Mpango wa Maendeleo ya Kimataifa, inauona kama jukwaa muhimu la kuimarisha ushirikiano na mshikamano katika njia ya maendeleo.

Kutokana na nchi zinazoendelea kuendelea kukabiliana na ukosefu wa usawa wa kimuundo katika mifumo ya uchumi, fedha na biashara duniani, mkutano wa leo ni wa wakati unaofaa na ni muhimu. Kutokomeza umaskini bado ni changamoto kubwa zaidi kwa watunga sera katika nchi nyingi zinazoendelea. Wakati huo huo, njaa, utapiamlo na uhaba wa chakula unaongezeka na hatari ya njaa inaenea katika sehemu kubwa za dunia.

Wakati huo huo, tuna wasiwasi mkubwa kuhusu pengo linaloongezeka la kidijitali, hasa katika uwanja wa teknolojia zinazojitokeza kama vile akili bandia. Kwa hiyo, kuhakikisha utawala unaojumuisha wote, wa uwazi na wa haki wa teknolojia za kidijitali na ushiriki kamili na wenye ufanisi wa nchi zinazoendelea, ni jambo la msingi.

Katika muktadha huu, mageuzi ya kimuundo yaliyochelewa ni muhimu ili kuhakikisha ushiriki kamili, sawa na wenye ufanisi wa nchi zinazoendelea katika maamuzi ya kimataifa.

Inasababisha wasiwasi mkubwa kwamba baadhi ya nchi zilizoendelea, badala ya kutekeleza ahadi zao za muda mrefu, zinaendelea kutumia hatua za kulazimisha za upande mmoja na sera za ulinzi dhidi ya nchi zinazoendelea. Hatua kama hizo, ambazo zinakiuka haki za msingi za raia katika nchi zinazolengwa, kwa kweli zinalenga kudhoofisha ukuaji wa uchumi, kutokomeza umaskini na maendeleo endelevu katika nchi hizi.

Changamoto tunazokabiliana nazo hazipunguzwi kwa uwanja wa kiuchumi. Kwa mfano, hali mbaya katika Asia ya Magharibi, hasa mauaji ya kimbari yanayoendelea huko Gaza, yanafichua kushindwa kwa jamii ya kimataifa kutetea sheria za kimataifa na kuzuia uhalifu dhidi ya ubinadamu.

Kukaliwa kwa nchi na uvamizi wa kigeni, ukosefu wa usawa na ukosefu wa haki kunaweza kubadili mafanikio ya maendeleo na kuyumbisha maeneo yote na dunia.

Katika hali kama hiyo, tunahitaji zaidi kuliko wakati mwingine wowote kujitolea tena kwa kanuni za ushirikiano wa pande nyingi na kukataa upande mmoja ambao ni tishio kubwa kwa amani, usalama na maendeleo ya kimataifa.

Mpango wa Maendeleo ya Kimataifa unaweza kuchukua jukumu la ajabu katika muktadha huu, kwa kukuza malengo ya nchi zinazoendelea kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kuunda utaratibu wa uchumi wa dunia na kuunda mazingira mazuri katika uwanja wa kimataifa kwa ajili ya maendeleo endelevu. Wakati huo huo, hatuwezi kupuuza hali mbaya katika Asia ya Magharibi, hasa uhalifu unaoendelea huko Gaza ambao unatishia amani na maendeleo katika eneo letu na kwingineko.

Mheshimiwa Mwenyekiti,

Ukosefu wa uhakika uliopo na pengo linalojitokeza katika mifumo ya kisiasa na kiuchumi ya dunia, vimefanya Mpango wa Maendeleo ya Kimataifa kuwa muhimu zaidi, kwa sababu unatoa jukwaa la mshikamano, ushirikiano na hatua za pamoja zilizoboreshwa kwa ajili ya kujenga mustakabali mwema kwa wote. Tunaendelea kuutegemea mpango huu na tunauunga mkono kufikia malengo yake."