Macron amwambia Trump: "Unataka Tuzo ya Nobel? Sitisha Vita vya Gaza"

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (Abna), Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, katika mahojiano na waandishi wa habari kutoka New York, alitangaza kwamba ikiwa Rais wa Marekani Donald Trump anataka kupokea Tuzo ya Amani ya Nobel, anapaswa kuchukua hatua za kumaliza vita huko Gaza.

Katika mahojiano haya, Macron alisisitiza: "Mtu pekee aliye na uwezo wa kuweka shinikizo kwa utawala wa Kizayuni kusitisha vita hivi ni Rais wa Marekani."

Aliongeza: "Sababu inayomfanya Trump aweze kufanya kitu ambacho hatuwezi ni kwamba hatutoi silaha zinazowezesha vita hivi huko Gaza. Hatutumi vifaa vya kijeshi kwa ajili ya vita hivi, lakini Marekani inafanya hivyo."

Akijibu hotuba ya Trump kwenye Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Macron alisema: "Ninamwona Rais ambaye amejihusisha na suala hili. Alisema kutoka jukwaani: 'Nataka amani. Nimetatua migogoro saba.' Na sasa anataka Tuzo ya Amani ya Nobel. Tuzo hii inaweza kupokelewa tu wakati vita hivi vinasitishwa."