Rais wa Colombia katika Umoja wa Mataifa; Ukosoaji mkali kwa Marekani na Msaada thabiti kwa Palestina

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (Abna), Gustavo Petro, Rais wa Colombia, leo katika Mkutano wa 80 wa Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa huko New York, alishambulia vikali sera za kimataifa na shinikizo la Marekani dhidi ya nchi yake. Aliuita uamuzi wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kuiondoa Colombia kutoka kwenye orodha ya nchi zilizofanikiwa katika kupambana na madawa ya kulevya kuwa "shambulio kwa uhuru wa kitaifa" na alisema: "Je, rais wa nchi ya kigeni anawezaje kumtangaza rais aliyechaguliwa na watu kuwa hana uhalali? Hii ni demokrasia au ni kurudi kwenye njia zisizo za kibinadamu?"

Petro, akizungumzia kukamatwa kwa zaidi ya tani 1764 za kokeni wakati wa urais wake, alisisitiza kwamba uamuzi huu wa Marekani haukutegemea utendaji halisi, bali ulitokana na "tofauti za kisiasa". Aliziita sera za kimataifa za kupambana na madawa ya kulevya kuwa si za haki na alisema: "Kwa nini kokeni inayozalishwa katika nchi za kusini inachukuliwa kuwa hatari, lakini pombe inayozalishwa kaskazini inaruhusiwa? Maamuzi haya yana mizizi katika siasa, si sayansi."

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Petro alizungumzia mgogoro wa Gaza na kutaka kuundwa kwa "jeshi la amani lenye silaha" ili kumaliza "mauaji ya kimbari" huko Palestina. Akiunga mkono hatua ya hivi karibuni ya nchi kama Ufaransa, Uingereza na Kanada ya kuitambua Palestina, alisifu jukumu la Colombia katika kundi la The Hague - ambalo liliundwa kutekeleza maagizo ya Mahakama ya Kimataifa dhidi ya maafisa wa Israel - na alisema: "Ulimwengu haupaswi kukaa kimya mbele ya mauaji ya watoto huko Gaza."

Hotuba hii ilitolewa wakati mvutano kati ya Colombia na Marekani umefikia kilele chake. Kwa misimamo hii, Petro alijaribu kuimarisha hadhi ya Colombia kama nchi huru inayotetea haki ya kimataifa. Mwishoni, alisisitiza kujitolea kwake kutetea uhuru wa kitaifa na kusaidia malengo ya kimataifa.