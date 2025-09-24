Mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani: Vurugu zinatishia maisha ya watoto na wagonjwa huko Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (Abna), Tedros Adhanom, Mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani (WHO), alitangaza kwamba kuongezeka kwa vurugu karibu na hospitali mbili za "Al-Rantisi" na "Al-Ayoun" katika Ukanda wa Gaza, kumewalazimisha wagonjwa na wafanyakazi wa matibabu kuondoka.

Akielezea wasiwasi wake juu ya kuzorota kwa hali ya kibinadamu na kiafya huko Gaza, alisisitiza kwamba hatari kwa raia inaongezeka na vituo vya matibabu vinapaswa kulindwa ili huduma za msingi za matibabu ziweze kuendelea.

Adhanom alibainisha kuwa Hospitali ya Al-Rantisi ilikuwa kituo pekee cha watoto huko Gaza na Hospitali ya Al-Ayoun ilikuwa kituo pekee cha matibabu ya magonjwa ya macho katika eneo hilo.

Alionya kwamba kuendelea kwa vurugu na kufungwa kwa vituo vya matibabu wakati mamia ya maelfu ya watu wako Gaza, kunaweza kusababisha vifo vya watu wengi zaidi.

Mkurugenzi wa WHO alitoa wito wa kutafuta suluhisho za haraka za kulinda raia na kuhakikisha huduma za matibabu zinaendelea.

Wizara ya Afya ya Gaza pia ilitangaza mapema kwamba hospitali za Al-Rantisi na Al-Ayoun zimeacha kutoa huduma kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel karibu nao. Pia, kituo cha matibabu cha misaada ya dharura katika jiji la Gaza kimeharibiwa kabisa.

Taarifa hiyo ilisema kwamba "wavamizi wanalenga kimakusudi na kwa utaratibu miundombinu ya huduma za matibabu katika mkoa wa Gaza, kitendo ambacho kinafanyika ndani ya mfumo wa sera ya mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa eneo hilo."

Wizara ya Afya pia ilisisitiza kwamba barabara zote zinazoelekea hospitali zimeharibiwa au si salama, jambo ambalo linafanya upatikanaji wa wagonjwa kwa vituo vya matibabu kuwa mgumu sana.