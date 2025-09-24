Rais wa Chile: "Sitaki Netanyahu afe kwa kombora!"

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (Abna), Gabriel Boric, Rais wa Chile, alisema hataki kushuhudia kifo cha Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni Benjamin Netanyahu kutokana na mlipuko wa kombora, bali anataka Netanyahu, kama wahalifu wa kivita huko Balkan na Rwanda, ashtakiwe katika mahakama ya kimataifa kwa tuhuma za mauaji ya halaiki ya watu wa Gaza.

Kwa mujibu wa Russia Today, Boric alisema katika hotuba yake katika mkutano wa Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa huko New York: "Sitaki kuona Netanyahu na familia yake wakiangamizwa na (mlipuko wa) kombora, bali ningependa kumuona yeye na maafisa wengine waliohusika na mauaji ya halaiki ya watu wa Palestina katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki."

Boric alikosoa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar na milipuko nchini Iran, akisisitiza kwamba jamii ya kimataifa inapaswa kupambana na chuki na kuimarisha mfumo wa pande nyingi.

Aliongeza kuwa leo, mwaka 2025, maelfu ya watu wasio na hatia wanakufa tu kwa sababu wao ni Wapalestina, kama vile mamilioni walikufa miaka 80 iliyopita tu kwa sababu walikuwa Wayahudi.

Boric alielezea mgogoro wa Gaza kama mgogoro wa kimataifa kwa sababu ni mgogoro wa kibinadamu, na aliongeza: "Wakati watoto wa Kipalestina wanabaki chini ya vifusi, sisi katika nchi yetu Chile, ambayo ina jamii kubwa zaidi ya Wapalestina duniani nje ya nchi za Kiarabu, tunasikitika sana."

Rais wa Chile pia alimkosoa Rais wa Marekani Donald Trump kwa kukana mgogoro wa hali ya hewa na alisema: "Leo kutoka kwenye jukwaa hili, ilisemekana kwamba hakuna kitu kama ongezeko la joto la dunia. Hili si maoni, ni uongo, na lazima tupigane na uongo."