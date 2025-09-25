Ndege Zisizo na Rubani Kuruka Kwa Wingi Juu ya Moja ya Meli Kubwa Zaidi ya Msafara wa "Sumoud"

Kulingana na shirika la habari la ABNA, mwandishi wa habari wa Al Jazeera, akimnukuu usimamizi wa msafara wa kimataifa wa "Sumoud" (Upinzani), alitangaza kwamba nchi kadhaa zimewaonya raia wao wanaoshiriki katika msafara huu kuhusu shambulio la karibu la Israel.

Usimamizi wa msafara wa kimataifa wa Sumoud uliripoti kuruka kwa wingi kwa ndege zisizo na rubani juu ya moja ya meli kubwa zaidi za msafara huo na kusema: "Tulitangaza hali ya tahadhari kwenye sitaha ya meli hii."

Kamati ya Kimataifa ya Kuvunja Mzingiro wa Gaza pia ilitangaza saa chache zilizopita kwamba ndege tatu zisizo na rubani kwa sasa zinaruka juu ya meli Omar al-Mukhtar, ambayo inasafiri peke yake kujiunga na msafara wa Sumoud.

Msafara wa kimataifa wa "Sumoud," unaojumuisha meli zaidi ya 50 kwa lengo la kusaidia watu wa Gaza na kuvunja mzingiro wa eneo hilo, ulianza safari yake kutoka bandari ya Barcelona, ​​Uhispania, mapema Septemba, na hatua kwa hatua meli nyingine kutoka sehemu mbalimbali za dunia ziliungana nao.

Jumatatu iliyopita usiku, boti tisa za msafara wa Sumoud zililengwa na mashambulizi 14 ya ndege zisizo na rubani za adui Mzayuni.

Ikumbukwe kwamba itifaki ya dharura iliamilishwa kwenye meli zote za msafara wa kimataifa wa Sumoud baada ya ndege zisizo na rubani kuruka juu ya msafara huo na kurushwa risasi na mabomu ya sauti kuelekea baadhi ya meli hizo.

Kufuatia mashambulizi haya na vitisho, Jumatano asubuhi meli ya uokoaji na msaada ya Italia ilitumwa kulinda msafara wa Sumoud. Uhispania pia ilitangaza kwamba itatuma "meli ya operesheni" ya jeshi la wanamaji kutoka Cartagena kwenda mashariki mwa Mediterania ili kulinda na kusaidia msafara wa Sumoud katika safari yake kuelekea Gaza.