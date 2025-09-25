Kulingana na shirika la habari la ABNA, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo Jumatano, katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X kuhusu mkutano wake wa leo na Masoud Pezeshkian kando ya Mkutano Mkuu wa 80 wa Umoja wa Mataifa, bila kutaja kanuni ya uhuru wa mamlaka nchini Iran; aliandika kuhusu raia wake waliokamatwa kwa masuala ya usalama huko Tehran: “Kwanza na muhimu zaidi, nimerudia ombi langu; Cécile Kohler, Jacques Paris na Lennart Montrelo, wafungwa waliokamatwa nchini Iran, waachiliwe mara moja!”

Rais wa Ufaransa aliendelea kudai, bila kutaja asili ya amani ya mpango wa nyuklia wa Iran, kwamba: “Msimamo wetu uko wazi: Iran haipaswi kamwe kupata silaha za nyuklia. Kutokana na Iran kutotimiza ahadi zake za nyuklia, sisi, pamoja na Ujerumani na Uingereza, tumeamua kuamsha utaratibu wa 'kichocheo' na kuruhusu vikwazo dhidi ya Iran viwekwe tena. Nilirudia waziwazi matakwa kwa Rais wa Iran: upatikanaji kamili wa wakaguzi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki nchini Iran, uwazi kuhusu akiba ya vifaa vilivyorutubishwa; kuanza upya mara moja kwa mazungumzo. Kufikia makubaliano bado kunawezekana. Imesalia saa chache tu. Ni juu ya Iran kujibu masharti tuliyoweka. Kwa ajili ya usalama wa kanda, kwa ajili ya utulivu wa ulimwengu.”

Madai ya kipuuzi ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron dhidi ya mpango wa nyuklia wa amani wa Iran na dhana kama “ahadi za nyuklia za Tehran” yanatolewa wakati ambapo baada ya Marekani kujiondoa kwa upande mmoja kutoka kwa makubaliano ya 2015 na Iran, yanayojulikana kama JCPOA, nchi tatu za Ulaya ambazo zilikuwa washirika wa Iran katika makubaliano haya ya nyuklia hazikutimiza ahadi zao kamwe. Kwa upande mwingine, katika miezi iliyopita na katikati ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington, Iran ilishambuliwa na Marekani kinyume na sheria zote za kimataifa.