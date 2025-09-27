Msemaji wa Nujaba: Muqawama wa Iraq Umeondoa Usingizi katika Macho ya Utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu kutoka Ofisi ya Habari ya Harakati ya Nujaba ya Iraq, Hussein al-Musawi, msemaji wa vyombo vya habari wa Nujaba, akijibu vitisho vya Netanyahu, alisema: Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni anajaribu kukimbia ukweli wa kushindwa na kutengwa. Nujaba ina chaguo nyingi na inaonya kwamba utawala wa Kizayuni umepata uzoefu wa nguvu za Muqawama katika maeneo nyeti hapo awali.

Aliongeza: Netanyahu anadai kwa upande mmoja kwamba «tumeharibu silaha za Muqawama nchini Iraq», na kwa upande mwingine anautishia Muqawama wa Iraq kuhusu matokeo ya kushambulia utawala huu! Ikiwa ulifanikiwa nchini Iraq, kwa nini unaogopa mashambulizi dhidi ya utawala wako?! Inaonekana kwamba silaha za Muqawama wa Iraq zimeuondoa usingizi machoni mwa Israel.