Israel Iko Karibu Kuwa Utawala Uliotengwa/ Ulaya Inalenga Kufuta Mkataba wa Biashara Huria

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), utawala wa Israel unapitia hatua nyeti kadiplomasia na kiuchumi, kwani shinikizo la Ulaya na jumuiya ya kimataifa dhidi ya utawala huu linaongezeka. Kwa mara ya kwanza tangu kusainiwa kwa Mkataba wa Ushirikiano, Umoja wa Ulaya (EU) unazingatia kusimamisha au kufuta Mkataba wa Biashara Huria na Israel. Hii inatokea wakati wimbi la utambuzi wa Palestina duniani limepanuka na sasa nchi kubwa kama vile Uingereza, Ufaransa, Canada, na Australia zimetambua pia.

Magazeti ya Israel "The Marker" na "Calcalist" yamechora picha ya giza ya hali ya sasa, ikiwemo tishio la moja kwa moja kwa hadhi ya kibiashara ya Israel, kupungua kwa msaada wa kimataifa, na utegemezi unaoongezeka kwa serikali ya Donald Trump nchini Marekani.

Tishio kwa Mkataba wa Biashara na Ulaya Kwa mujibu wa "The Marker," hatima ya mahusiano ya kibiashara ya Israel inategemea kura ya taasisi za Umoja wa Ulaya. Italia ina jukumu muhimu katika uamuzi huu. Waziri Mkuu wa Italia, Giorgia Meloni, katika hotuba yake aliishutumu Israel kwa kukiuka viwango vya kibinadamu na kuunga mkono baadhi ya vikwazo vya Ulaya dhidi ya Tel Aviv. Msimamo huu unaweza kuifanya EU, ambayo ni mshirika mkuu wa kibiashara wa Israel, kutoweza kufikiwa na Tel Aviv.

Kufutwa kwa mkataba wa biashara huria kunamaanisha kurejeshwa kwa ushuru wa asilimia 3 hadi 6 kwa mauzo ya nje ya Israel. Hili linaweza kutoa pigo kubwa kwa uchumi ambao kiasi chake cha biashara na Ulaya kinazidi dola bilioni 50 kwa mwaka.

Wimbi la Utambuzi wa Palestina Gazeti la "Calcalist" liliandika kuwa mchakato wa kutambua nchi ya Palestina umeongezeka kasi. Hadi sasa, nchi 156 kati ya wanachama 193 wa Umoja wa Mataifa, ikiwemo nchi tatu za G7 (Ufaransa, Uingereza, na Canada), zimetambua Palestina. Tukio hili halina tu maana ya kiishara, bali pia linaruhusu Wapalestina kutumia zana zaidi za kisheria na kisiasa katika ngazi ya kimataifa na kudhoofisha msimamo wa Israel.

Kufeli kwa Njia ya Kawaida na Utegemezi kwa Trump Kwa mujibu wa magazeti haya, msimamo wa Saudi Arabia pia umeongeza ukali wa mgogoro wa Israel. Mohammed bin Salman alisisitiza kuwa bila kuundwa kwa nchi ya Palestina, hakuna makubaliano yoyote ya kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel yanawezekana. Wakati huo huo, Tel Aviv sasa inategemea karibu kabisa msaada wa Trump; msaada ambao unaweza kugeuka kuwa chombo cha biashara na shinikizo la kisiasa.

Athari za Kiuchumi na Kifedha Wataalamu wa uchumi wameonya kwamba hata kuzungumzia suala la vikwazo kunaweka Israel katika kundi la uchumi hatari zaidi katika masoko ya kimataifa. Benki, kampuni za bima, na hazina kubwa za uwekezaji zinapitia upya mwingiliano wao na Israel; suala ambalo linaweza kuongeza gharama za kukopa kwa utawala huu na kupunguza uwekezaji wa kigeni.

Hitimisho Uchambuzi wa magazeti haya mawili ya Israel unaonyesha kuwa Tel Aviv inaelekea haraka kwenye kutengwa kidiplomasia na kiuchumi. Kupoteza mapendeleo ya kibiashara ya Ulaya, mgawanyiko kati ya nchi za G7, masharti ya Saudi Arabia kwa kuanzisha uhusiano wa kawaida, na utegemezi hatari kwa Trump, yote yameweka Israel katika nafasi ambayo inaweza kubadilika kutoka kwa mshirika anayependeza na kuwa utawala uliotengwa duniani.