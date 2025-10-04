Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la Abna, Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumamosi aliandika katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii unaojulikana kama "Truth Social": Nashukuru Israeli, ambayo imesitisha kwa muda ulipuaji, ili kutoa fursa ya kuachiliwa kwa mateka na kukamilisha makubaliano ya amani.

Rais wa Marekani aliendelea: Hamas lazima ichukue hatua mara moja; la sivyo, masharti yote yatabatilika.

Donald Trump aliongeza: Sitavumilia kuchelewa, jambo ambalo wengi wanafikiri litatokea, au matokeo yoyote ambayo Gaza itakuwa tishio tena. Tufanye hili haraka. Kila mtu atatendewa haki!

Msimamo wa Hivi Punde wa Trump Kuhusu Mpango wa Kusitisha Mapigano Gaza

Hii inakuja wakati ambapo harakati ya Hamas ilitangaza jana usiku kwamba ilikuwa imewasilisha jibu lake kwa mpango wa Trump kuhusu usitishaji vita huko Gaza kwa waombezi na ilikuwa imeelezea makubaliano yake ya kuwaachia huru mateka wote wa Kizayuni, walio hai na wafu.