Sayyid Abdul-Malik al-Houthi: Uhalifu wa utawala wa Kizayuni unafanywa kwa msaada wa Marekani na kimya pamoja na kutochukua hatua kwa Waarabu

Ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Sayyid Abdul-Malik al-Houthi, kiongozi wa Harakati ya Ansarullah na Mapinduzi ya Yemen, amesisitiza kwamba utawala wa Kizayuni unatekeleza uhalifu wake kwa kutegemea ushiriki na msaada wa Marekani, pamoja na kimya na kutochukua hatua kwa kutisha kwa serikali za Kiarabu na Kiislamu.

Uvamizi wa Kizayuni dhidi ya Gaza

Akinukuu uvamizi wa karibu miaka miwili wa utawala wa Kizayuni katika Ukanda wa Gaza, uliojaa mauaji, mauaji ya kimbari, uharibifu, mzingiro na kuhamishwa kwa wananchi wa Palestina, alisema:

“Tunapokaribia mwisho wa miaka miwili ya vita vya uvamizi dhidi ya Gaza na kikao cha 80 cha kila mwaka cha Umoja wa Mataifa kimefanyika huku ghadhabu ya dunia ikifikia kilele kutokana na uhalifu wa utawala wa Israel, bado utawala huu unaendelea na mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina.”

Mauaji ya kimbari ya watoto na njaa kama silaha

Kiongozi wa Ansarullah aliongeza kuwa katika kipindi cha hivi karibuni zaidi ya Wapalestina 2,500 wameuawa au kujeruhiwa na mamia ya maelfu wamelazimika kukimbia Gaza. “Adui wa Kizayuni bado anatumia njaa kama silaha ya mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Gaza, na watoto ndio waathirika wakuu.”

Mpango wa Trump: Njia ya kuondoa mamlaka na upinzani wa Palestina

Kuhusu mpango wa “Donald Trump” juu ya Gaza, ambao ulikabidhiwa kwa Benjamin Netanyahu kabla ya kutangazwa rasmi, Houthi alisema: “Mpango huu ulibadilishwa ili kutimiza kikamilifu matakwa ya Wazayuni. Hauna chochote cha kuhakikisha mamlaka ya Palestina juu ya Gaza; badala yake, unalenga kuunda chombo cha kiutawala kinachoundwa na Wamarekani, Waingereza na wengine. Hata Mamlaka ya Ndani ya Palestina haikukubaliwa ndani yake, wala hata jina la ‘nchi ya Palestina’ ambalo baadhi ya mataifa ya Magharibi yanalitambua.”

Alibainisha kuwa Wamarekani na Wazayuni wanataka kugeuza Gaza kuwa eneo lisilo na upinzani, na mpango huo umejumuisha vifungu vya kuondoa silaha za vikosi vya mapambano na kuhamisha wapiganaji wa Palestina.

Fadhiha ya ‘Shirika la Kibinadamu la Gaza’

Houthi alisema Marekani kwa msaada wa Israel imeunda kinachoitwa “Shirika la Kibinadamu la Gaza” ili kuficha sura yao ya uhalifu. Alisisitiza: “Jina hili ni udanganyifu mkubwa; dunia yote sasa imejua kuwa shirika hili ni chombo cha kufanikisha mauaji na kudhalilisha watu wa Palestina.”

Mabadiliko ya Mashariki ya Kati kwa manufaa ya Israel

Alisema: “Msimamo wa wazi wa Marekani inapozungumzia mabadiliko ya Mashariki ya Kati ni kubadilisha hali ya eneo kwa manufaa ya adui wa Kizayuni kwa gharama ya uhuru, kujitegemea, heshima, dini na haki za mataifa ya Kiarabu na Kiislamu.”

Houthi alilalamika kuwa viongozi wengi wa Kiarabu na Kiislamu hawakuchukua msimamo thabiti kama rais wa Colombia, ambaye alitoa wito wa kuundwa jeshi la kukomboa Palestina na kukata uhusiano wote na Israel.

Kusifia uaminifu wa wananchi wa Lebanon na mashambulio ya jeshi la Yemen

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Houthi alisifu umati mkubwa wa wananchi waliokuwepo kwenye kumbukumbu ya shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, aliyekuwa Katibu Mkuu wa Hizbullah, akisema huo ni ushahidi wa uaminifu na msimamo wa mapambano.

Alitaja operesheni ya wiki hii ya jeshi la Yemen, iliyojumuisha makombora 18 na ndege zisizo na rubani dhidi ya malengo ya Kizayuni katika ardhi zilizokaliwa kwa nguvu na Bahari Nyekundu, na kusema kuwa jumla ya meli 228 zimepigwa hadi sasa katika operesheni za kusaidia Gaza.

Wito wa maandamano ya umma

Mwisho, kiongozi wa Mapinduzi ya Yemen aliwataka wananchi wote wa Yemen kushiriki kwa wingi kesho Ijumaa katika maandamano makubwa ya kuunga mkono suala la Palestina.