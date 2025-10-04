Sardar Qa'ani: Mpango wa Kunyang'anya Silaha wa Hezbollah Unatokana na Kutokuwa na Uwezo kwa Wazayuni

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, Brigedia Jenerali Pasdar Esmail Qa'ani, Kamanda wa Kikosi cha Quds cha IRGC, akizungumza katika kipindi cha "Ham Ahd," alisema kwamba wakati kuanza kwa operesheni huko Gaza kulipotangazwa, Haniyeh alikuwa njiani kuelekea uwanja wa ndege kwa safari ya kwenda Iraq na kwa kweli aliarifiwa wakati akirudi. Alisema: Operesheni hii, iliyofanywa na Hezbollah, kwa kweli ilifanywa kama wajibu wa Mungu, Kiislamu, na kidini na kwa ajili ya kutetea waliodhulumiwa, kwa busara, hekima, na uamuzi sahihi wa Shahidi Seyyed Hassan Nasrallah.

Sardar Qa'ani aliongeza: Hezbollah ilichukua jukumu zito na lenye ushawishi katika kusaidia na kuunga mkono upinzani wa Palestina na ilitekeleza mfululizo wa operesheni dhidi ya walowezi kaskazini mwa ardhi zinazokaliwa.

Aliongeza: Siku ya kuanza kwa Operesheni "Tufani ya Al-Aqsa" mnamo Oktoba 7, nilipokuwa nikiingia Lebanoni, nilijiuliza jinsi ya kuzungumza na Seyyed Hassan kuhusu tukio hili na nini cha kufanya au kutofanya. Lakini kabla ya kuanza mazungumzo yoyote, niliona kwamba Seyyed Hassan Nasrallah tangu wakati wa kuanza kwa operesheni, alikuwa amezama sana katika wajibu wake wa kidini na wa Mungu.

Kamanda wa Kikosi cha Quds cha IRGC alibainisha: Jambo la kushangaza ni kwamba, si sisi, wala Seyyed Hassan, wala hata viongozi wakuu wa Hamas hawakujua muda kamili wa operesheni hii. Wakati kuanza kwa operesheni huko Gaza kulipotangazwa, Haniyeh alikuwa njiani kuelekea uwanja wa ndege kwa safari ya kwenda Iraq na kwa kweli aliarifiwa wakati akirudi.

Aliendelea: Utulivu na busara za makamanda waliokuwepo Gaza zilionyesha kuwa operesheni hii nyeti ilihitaji uangalifu na mipango maalum. Kama Kiongozi wa Mapinduzi alivyosema, "Mimi nabusu paji la uso la wale waliofanya jambo hili kubwa," kauli hii inaonyesha hekima na ukuu wa hatua yao. Wakati hakuna mtu aliyejua kuhusu kuanza kwa operesheni, Shahidi Seyyed Hassan Nasrallah alikuwa ameainisha hatua zinazohitajika kwa usahihi na utaratibu.

Sardar Qa'ani alisisitiza: Shahidi Nasrallah, akielewa hali ya kijamii ya Lebanoni, aliratibu kuanza kwa operesheni na muda sahihi na kuamua kwamba kianze usiku ambao eneo la kusini linakuwa tulivu zaidi. Chaguo hili lilikuwa mfano wazi wa busara yake yenye hekima na inayolenga wajibu, ambayo ilitekelezwa haraka na kwa mafanikio.

Seyyed wa Upinzani Alionyesha Utulivu Mbele ya Tukio la Pager

Kamanda wa Kikosi cha Quds aliongeza: Hadi wakati wa kifo chake cha shahidi, Shahidi Seyyed Hassan Nasrallah katika vipindi muhimu alipinga Wazayuni katika vita vya kisaikolojia na kijeshi kwa busara na utulivu. Katika kipindi cha karibu wiki mbili bila hotuba, aliufanya utawala wa Kizayuni uingiwe na hofu na kuonyesha kuwa alikuwa na uwezo wa kudhibiti nyanja zote za vita, kutoka kijeshi hadi kisaikolojia. Katika tukio chungu la mlipuko wa pager lililosababisha maelfu ya mashahidi na majeruhi, Seyyed Nasrallah alisimama kwa uvumilivu wa mfano na kwa kauli ya kihistoria alisisitiza kwamba kama jamii yetu isingekuwa ya Imam Hosseini, majanga haya yasingeweza kuvumilika.

Alisema: Mtazamo wake wa kiroho na kimkakati uliweka Hezbollah na watu imara katika hali ngumu zaidi. Licha ya wasiwasi juu ya maisha yake, hatua kubwa za ulinzi zilichukuliwa, lakini mwishowe ushahidi ukawa hatima ya kiongozi huyu mkuu.

Kamanda wa Kikosi cha Quds alifafanua: Utawala wa Kizayuni haukuweza kustahimili shinikizo la Hezbollah, ambayo ilihusisha theluthi moja ya jeshi lake kusini mwa Lebanoni, na ikabadilisha mlinganyo wa vita. Baada ya mfululizo wa uhalifu, kutoka kwa kuuawa shahidi kwa makamanda hadi tukio la mlipuko wa pager, hatimaye uhalifu mkubwa wa kuuawa shahidi kwa Seyyed Hassan Nasrallah ulifanyika.

Sardar Qa'ani alikumbusha: Katika shambulio hili, pamoja na mabomu mazito, kemikali pia zilitumika, jambo ambalo lilifanya iwe uhalifu wa kivita ulio wazi. Shahidi Seyyed Nasrallah hakujulikana tu kama kiongozi wa Hezbollah, bali pia kama Mlima Imara wa Lebanoni; mlima ambao watu, Wa-Shi'a na wasio Wa-Shi'a, walitegemea katika matukio magumu zaidi.