Sheikh Naim Qassem: Kulenga Palestina, Upinzani, na Iran ni Sehemu ya Vita Moja

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl al-Bayt (Abna), katika sherehe ya mwaka mmoja tangu kuuawa shahidi kwa Sheikh Nabil Qawuq na Seyyed Suhail Al-Husseini, watu wawili mashuhuri wa Upinzani wa Kiislamu wa Lebanoni, Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hezbollah nchini Lebanoni, alisisitiza kuendelezwa kwa njia ya Upinzani na utetezi wa mhimili wa Haki.

Sherehe hiyo ilihudhuriwa na baadhi ya viongozi wa Upinzani, watu mashuhuri wa kisiasa na kidini, na familia za mashahidi.

Kumbukumbu ya Sheikh Qawuq: Kutoka Medani za Vita hadi Usalama wa Kuzuia

Katibu Mkuu wa Hezbollah aliheshimu kumbukumbu ya Shahidi Sheikh Nabil Qawuq katika sherehe hiyo, akimwita mwenza wa Shahidi Seyyed Hashem Safieddine, ambaye aliuawa shahidi siku kama hiyo mwaka jana.

Alitaja jukumu lenye ufanisi la Shahidi Qawuq katika kukabiliana na vita vilivyowekwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na akazungumzia jukumu lake katika kitengo cha usalama wa kuzuia tangu 2018 hadi kifo chake cha shahidi.

Sheikh Qassem, akijibu swali la jinsi afisa huyu mkuu alivyohamishiwa kwenye wadhifa mwingine, alisisitiza kwamba kukubali wajibu huu kulifanywa kwa utii kamili kwa amri ya Seyyed Hassan Nasrallah.

Pia alikumbuka kuambatana daima kwa Shahidi Qawuq na Mujahidina katika Kusini, Beirut, na Syria, pamoja na shughuli zake za kielimu na kidini, akisisitiza kazi zake nyingi katika nyanja za sira, maadili, na imani.

Shahidi Qawuq: Mfano wa Ufahamu, Imani, na Kujitolea katika Vita Moja

Sheikh Naim Qassem alimwelezea Shahidi Qawuq kama mfano wa ufahamu, imani, na kujitolea, akisema: "Wakati maadui wanapolenga Iran, Upinzani wa Kiislamu, na Palestina, haya yote ni sehemu ya vita moja, na kila mtu katika eneo anapaswa kuwajibika kulingana na uwezo wake."

Alirejelea kuuawa shahidi kwa Wanazuoni 12 katika vita vya "Uli Al-Ba's" (Wenye Ushujaa), akisisitiza jukumu lisiloweza kutenganishwa la Wanazuoni katika harakati za kisiasa, za Jihad, na vitendo za Ummah.

Seyyed Suhail Al-Husseini: Mwenza wa Hajj Imad Mughniyeh na Afisa Usalama

Katibu Mkuu wa Hezbollah aliendelea kumtambulisha Shahidi Seyyed Suhail Al-Husseini, kamanda wa Jihad, akimwona kama mwenza na mwandamani wa Hajj Imad Mughniyeh katika kuanza kwa njia ya Upinzani.

Alikumbusha jukumu maalum la Hajj Imad katika kutegemea kazi za Jihad na usalama za Shahidi Al-Husseini.

Sheikh Qassem alitaja rekodi yake, ikiwemo uwajibikaji wa usalama katika eneo la Beirut mwaka 1991, utumishi kama msaidizi wa Hajj Rizwan, na uwajibikaji wa kupambana na ujasusi hadi mwaka 2000. Pia, uwajibikaji wake kama mkuu wa wafanyakazi na naibu wa Seyyed Hassan Nasrallah tangu 2008 na umuhimu alioweka kwa masuala ya kifamilia ya Mujahidina yalikuwa miongoni mwa sifa nyingine za shahidi huyu, ambaye watu walimwona kama chanzo cha malezi, utamaduni, na mwalimu. Shahidi Nasrallah pia alimwagiza kufuatilia mgogoro wa kiuchumi na kijamii, na akaanzisha miradi mingi ya kuwasaidia watu.

Mpango wa "Israel Kubwa": Mradi wa Kikanda na Msaada wa Amerika

Sheikh Naim Qassem, akiendelea na hotuba yake, akirejelea miradi ya kikanda, alifafanua kwamba utawala wa Kizayuni unafuata mpango wa "Israel Kubwa", na Marekani inaunga mkono kikamilifu.

Aliona kila hatua inayoonekana kama sehemu ya mradi huu na aliona kurudi nyuma yoyote ya kimbinu kama fursa kwa adui kutumia vibaya.

Katibu Mkuu wa Hezbollah alitaja matukio ya miaka miwili iliyopita huko Gaza kama sehemu isiyoweza kutenganishwa ya mradi wa "Israel Kubwa" na alisisitiza uhusiano wa kila kitu katika eneo.

Aliitaka kila mtu kujibu vitisho na akasema: "Sisi sote tunapaswa kukabiliana na hatari hii, na hakuna mtu anayepaswa kusema nchi yetu iko mbali na suala hilo, kwa sababu wote wanalengwa, na hatua ya sasa imechukuliwa huko Gaza, na hatua zingine zitatokea siku moja kulingana na maono ya Kiisraeli."

Mpango Hatari wa Trump kwa Gaza: Mavazi ya Kimarekani Juu ya Mpango wa Kiisraeli

Katibu Mkuu wa Hezbollah alielezea mpango wa Trump kwa Gaza kama uliojaa hatari na akauona kuwa unaendana kabisa na masilahi ya Israel, ambayo kwa mabadiliko katika vifungu fulani, inaelekea kwenye mradi wa "Israel Kubwa".

Aliongeza kuwa mpango huu wa Kiisraeli wenye mavazi ya Kimarekani umezua maswali mengi, na hata baadhi ya viongozi wa Kiarabu walishangaa na kuomba ufafanuzi.

Sheikh Qassem, akirejelea vifungu vya mpango wa Trump, aliuliza swali: Ikiwa kutakuwa na utawala wa kimataifa huko Gaza na kutokuwa na uwezo wa maafisa wake, na ikiwa wapiganaji watatekwa, ni nini kitakachobaki kutokana na mafanikio ya vita vya Upinzani?

Pia alitaja sababu nne za kuwasilishwa kwa mpango huu kwa wakati huu, ikiwemo kumwondolea Israel hatia mbele ya wimbi la hukumu za kimataifa na kupamba sura ya utawala huu.

Meli za Kudumu na Kusubiri Tangazo la Matokeo Kutoka kwa Wapalestina

Sheikh Naim Qassem aliona uwepo wa meli za kudumu za ulimwengu kutoka nchi kadhaa kwa ajili ya kusaidia na kuvunja mzingiro wa Gaza kama ishara ya kudhoofika kwa Israel na akatoa shukrani za pekee kwa jukumu la Uhispania katika suala hili.

Alisisitiza kuwa wanangojea matokeo ambayo Wapalestina watatangaza, kwa sababu mpango wa Trump ni programu, si makubaliano, na hakuna kitu kitakachotokea isipokuwa kulingana na makubaliano. Kusalimu amri si suala kwa Wapalestina, na angalau nchi za Kiarabu na Kiislamu hazipaswi kuweka shinikizo kwa Upinzani.

Onyo Kuhusu Jaribio la Adui la Kuunda Fitna nchini Lebanoni

Katibu Mkuu wa Hezbollah, akirejelea "uchokozi na matakwa ya kupita kiasi ya utawala wa Kizayuni", alisisitiza kwamba mashambulizi haya yanalenga kuweka shinikizo kwa Upinzani na watu wa Lebanoni na kudhoofisha nchi, na kwamba msaada huu wa pande zote unatoka kwa Amerika.

Alikumbusha juu ya kufeli kwa mpango wa adui wa kupanua maeneo ya ushawishi na uingiliaji wa moja kwa moja wa Amerika katika masuala ya kikanda na akasema kwamba jaribio la wahusika wa kigeni kuingilia kati katika muundo wa serikali pia limeshindwa.

Sheikh Qassem alitaja lengo la adui kuwa ni kuunda fitna kati ya vikosi vya kijeshi vya Lebanoni, lakini alisisitiza kuwa jeshi la Lebanoni limefanya kazi kwa busara, na jeshi na Upinzani wote wameeleza wazi kwamba kuunda fitna kunalaaniwa.

Akikubali tofauti ya nguvu za kijeshi na utawala wa Kizayuni, alitaja ubora wa Hezbollah katika kujitolea kwa nchi, utayari wa kujitolea na Upinzani, na kutegemea mapenzi ya kihistoria ya watu.

Kurejesha Uhuru Kamili na Kupinga Mipango ya Kigeni kwa Ajili ya Uchaguzi

Sheikh Naim Qassem aliwataka maafisa kusisitiza daima juu ya kurejesha uhuru kamili na kuunda kamati za kudumu kwa suala hili.

Pia alikosoa vikundi vya kisiasa vinavyozingatia masilahi ya Amerika na utawala wa Kizayuni, na aliona kujishughulisha na masuala madogo kama kupunguza uwajibikaji wa serikali kwa masuala ya msingi.

Katibu Mkuu wa Hezbollah alisisitiza umuhimu wa kujenga upya Lebanoni na akakumbusha kwamba serikali inapaswa kufanya mipango muhimu kutekeleza ahadi hii.

Pia alionya kuhusu rasimu ya sheria ya uchaguzi kwa ajili ya uwakilishi wa wahamiaji, akisema kuwa sheria ya uchaguzi haiwezi kutungwa kwa manufaa ya kikundi fulani, na alikataa mpango wowote unaotegemea shinikizo la kigeni.