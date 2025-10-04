Meja Jenerali Mousavi: FARAJA (Polisi) ni Alama ya Mamlaka na Uwezo katika Kulinda Usalama wa Kitaifa

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la Labna, katika ujumbe huu kwa Brigedia Jenerali Pasdar Ahmadreza Radan, Kamanda Mkuu wa Polisi, Meja Jenerali Seyyed Abdolrahim Mousavi, akienzi kumbukumbu ya mashahidi wakuu wa FARAJA na kuheshimu familia zao, alielezea majukumu mahiri ya kikosi hiki katika nyanja mbalimbali za utume kuwa bora.

Katika sehemu nyingine ya ujumbe wake, alisema: Kwa kutumia mamlaka laini na nguvu ya akili, FARAJA haikusaidia tu katika kufanya usalama kuwa wa watu wote na kuinua mtaji wa kijamii wa mfumo wa Kiislamu, bali pia imechukua jukumu lisiloweza kubadilishwa katika kuimarisha hisia ya usalama na uaminifu wa umma.

Ujumbe kamili ni kama ifuatavyo:

Ndugu Mheshimiwa Brigedia Jenerali Pasdar Ahmadreza Radan Kamanda Mkuu Mwenye Heshima wa Polisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran

Ninakupongenza sana, viongozi, mameneja, wafanyakazi waaminifu, na familia zenye subira na kujitolea za Kamandi hii yenye nguvu na inayojali watu, kwa kufika kwa Wiki ya Kamandi ya Polisi, ambayo inakumbusha jitihada na ushujaa wa polisi jasiri, mashujaa na wa kimapinduzi wa nchi.

Leo, FARAJA ni kielelezo cha polisi wanaozingatia jamii, wanaotegemea watu na wanalolingana na Mapinduzi ya Kiislamu, ambao, kwa kutumia mamlaka laini na nguvu ya akili, haikusaidia tu katika kufanya usalama kuwa wa watu wote na kuinua mtaji wa kijamii wa mfumo wa Kiislamu, bali pia imechukua jukumu lisiloweza kubadilishwa katika kuimarisha hisia ya usalama na uaminifu wa umma.

Majukumu mahiri na yenye mamlaka ya kikosi hiki cha kimkakati katika nyanja za utume, kuanzia Ulinzi Mtakatifu wa siku 12 dhidi ya vita mchanganyiko na vya kulazimishwa vya utawala wa Kizayuni na wafuasi wake wenye kiburi na washirika wake, hasa Amerika inayoanzisha vita, hadi kutambua na kukamata mamluki na mawakala wa uingiliaji na ujasusi wa kigeni, kinga ya uhalifu ya kiakili na kupambana na kasoro za kijamii na ufisadi, kupambana na magendo ya bidhaa na dawa za kulevya, kuhakikisha usalama wa mipaka na kushughulikia wavurugaji wa utulivu wa umma, ni alama ya uwezo unaokua wa taasisi hii katika kulinda usalama wa kitaifa na kudumisha utulivu na amani ya jamii.

Moja ya nguvu za FARAJA ni ushirikiano wa kimkakati na mwingiliano na vikosi vingine vya silaha na taasisi za usalama na ujasusi, jambo ambalo limeongeza uwezo wa kuzuia na nguvu ya kitaifa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kufanya usalama endelevu kuwa ombi lililotimizwa kwa watu wapendwa wa nchi.

Mimi, wakati nikiadhimisha kumbukumbu, jina na historia ya mashahidi wakuu wa Kamandi ya Polisi na kutoa heshima kwa familia zao tukufu, ninaomba kwa Mwenyezi Mungu mafanikio yanayoongezeka kila siku kwa ajili yako na wafanyakazi wote waaminifu wa FARAJA katika njia ya kutimiza malengo ya Hatua ya Pili na njia ya ujenzi wa ustaarabu wa Mapinduzi, kuzidisha mamlaka laini na kuongeza uthabiti wa kijamii, chini ya utunzaji wa Hadhrat Vali-Asr (Mungu aharakishe kuonekana kwake) na uongozi wenye hekima wa Kiongozi Mkuu na Kamanda Mkuu wa Vikosi Vyote, Hadhrat Imamu Khamenei (kivuli chake kiendelee kuwa kirefu).

Mkuu wa Wafanyakazi Mkuu wa Vikosi vya Silaha Meja Jenerali Seyyed Abdolrahim Mousavi

Mehr 1404