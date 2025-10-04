Basharati: Utawala wa Kizayuni Hauwezi Tena Kushambulia Nchi Yetu Kirahisi

Ali-Mohammad Basharati, Waziri wa zamani wa Mambo ya Ndani, akizungumzia maendeleo ya hivi karibuni, alisema: Kwa kuuawa shahidi kwa Shahidi Nasrallah, adui alijaribu kudhoofisha harakati za upinzani, lakini mwishowe hatua hii haikuleta matokeo yoyote kwao.

Akieleza kuwa mipango ya adui dhidi ya Mapinduzi ya Kiislamu ina historia, aliongeza: Wanafikín (Munafiqin - Mujahidina wa Iran) pia walifuata mpango kama huo katika miaka ya mwanzo ya Mapinduzi kwa kulipua ofisi ya Chama cha Jamhuri ya Kiislamu na kuuawa shahidi kwa Ayatullah Daktari Beheshti na watu wengine 70.

Basharati alieleza: Katika tukio la hivi karibuni, Israel ilionja ladha chungu ya kushindwa kwa mara ya kwanza. Nyaraka nyingi za ujasusi na vifaa walivyokuwa wamekusanya katika eneo hilo viliharibiwa, na hata makombora yao matano na nyaraka za kipekee pia ziliangamizwa. Kushindwa huku kulionyesha kwamba nyuma ya pazia la matendo ya utawala wa Kizayuni kuna mawazo ya kimabavu ya Amerika na kiburi cha ulimwengu (Istikbar).

Waziri wa zamani wa Mambo ya Ndani aliendelea: Sisi si wajinga na tunajua vizuri ni wapi adui amepigwa. Vita vyao vya kisaikolojia vinaweza kuendelea, lakini ukweli ni kwamba msaidizi mkuu wa nchi hii ni Mwenyezi Mungu, na Yeye hatatuacha peke yetu.

Akizungumzia uzoefu wa zamani, Basharati alisisitiza: Utawala wa Kizayuni hauwezi tena kushambulia nchi yetu kirahisi. Ninazungumza kulingana na ishara za kisiasa kwamba wakati huu hawataingia katika vita ambavyo ushindi hauwezekani kwao.

Alikumbusha: Katika Vita vya Siku Sita, nchi za Kiarabu zilishindwa ndani ya masaa machache, lakini katika tukio hili, upinzani uliendelea kwa siku kumi na mbili, na mwishowe Israel iliomba kusitisha mapigano kwa wasiwasi.