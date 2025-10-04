Safari ya ‘Witkoff’ na Mkwe wa Trump Nchini Misri kwa Mazungumzo ya Kuachiliwa kwa Mateka

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la Abna, likinukuu chombo cha habari cha Kizayuni cha Times of Israel, afisa mmoja wa Marekani alitangaza kwamba Steven Witkoff, Mjumbe Maalum wa Marekani, na Jared Kushner, mkwe wa Trump, wanatarajiwa kusafiri kwenda Misri.

Kulingana na chombo hicho cha habari, safari hiyo itafanyika mwishoni mwa wiki (kwa saa za huko) na inalenga kufanya mazungumzo ili kukamilisha maelezo ya mpango wa Marekani wa kumaliza vita huko Gaza.

Gazeti la Wall Street Journal pia liliripoti, likinukuu maafisa wa Marekani na Kiarabu wenye ufahamu, kwamba Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni atamtuma Mjumbe wake Maalum “Steve Witkoff” na mkwe wake wa Kiyahudi “Jared Kushner” Magharibi mwa Asia ili kusaidia kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza.

Vyombo vya habari vya Kiebrania pia vilidai kwamba wajumbe kutoka utawala wa Kizayuni na Hamas wameelekea Cairo.