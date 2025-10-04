Hezbollah Yatambua Mapengo 11 Katika Mpango wa Trump Kuhusu Gaza; Jibu la Busara la Upinzani

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al-Mayadeen, wataalamu wa masuala ya kisiasa, wakitaja pointi muhimu za mpango wa Trump kuhusu usitishaji vita huko Gaza, walisisitiza kwamba mpango huu hauendani na sheria za kimataifa. Walionya kwamba kuweka amani ya haraka kwa gharama yoyote ni maelekezo ya dhuluma, vurugu, na machafuko zaidi katika siku zijazo.

Pamoja na hayo, inaonekana kwamba harakati ya Hamas katika jibu lake kwa mpango huu, imetumia utata uliopo katika mpango huu kwa faida yake na imeurudisha mpira katika uwanja wa Marekani na utawala wa Kizayuni.

Wataalamu wa masuala ya kisiasa walisisitiza katika muktadha huu kwamba mambo makuu ya mpango uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Gaza, kwa kiasi kikubwa, hayaendani na sheria za msingi za kimataifa na maoni ya ushauri ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki ya mwaka 2024, ambayo inataka utawala wa Kizayuni kumaliza uwepo wake haramu katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa.

Wataalamu wamefafanua pointi kuu 11 zisizo wazi katika mpango wa Trump:

Haki ya Wapalestina ya kujiamulia hatima yao, hasa kuhusu kuanzishwa kwa serikali huru kulingana na sheria za kimataifa, haijahakikishiwa katika mpango huu na inategemea masharti ya awali yasiyo wazi yanayohusu ujenzi upya wa Gaza, mageuzi ya Mamlaka ya Palestina, na mazungumzo kati ya utawala wa Kizayuni na Palestina. "Serikali ya Mpito ya Muda" haiwakilishi Wapalestina, inakiuka haki ya kujiamulia hatima, na haina uhalali. Zaidi ya hayo, hakuna vigezo maalum au mfumo wa muda uliotajwa kwa ajili ya mpito kwa serikali ya ndani inayomilikiwa tu na Wapalestina. Usimamizi wa "Baraza la Amani" chini ya Rais wa Marekani hauko chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa au udhibiti wa pande nyingi na wa uwazi, wakati Marekani inaunga mkono kwa nguvu utawala wa Kizayuni na si mpatanishi mwaminifu. "Kikosi cha Kimataifa cha Kuleta Utulivu" kitakuwa nje ya udhibiti wa Wapalestina na Umoja wa Mataifa na kitabadilisha uvamizi wa utawala wa Kizayuni na uvamizi unaoongozwa na Marekani. Kunyang'anywa silaha kwa Gaza haina tarehe ya mwisho, na ikiwa ni ya kudumu, inaweza kuifanya iwe hatarini kwa uchokozi wa Israeli. Kwa upande mwingine, hakuna chochote kinachosemwa katika taarifa hii kuhusu kunyang'anywa silaha kwa utawala wa Kizayuni huko Gaza, ambao umefanya uhalifu wa kimataifa dhidi ya Wapalestina na kutishia amani na usalama wa kanda kupitia uchokozi dhidi ya nchi nyingine. Kuondoa "itikadi kali" kumetajwa tu kuhusu Gaza, wakati hisia za kupinga Palestina na Waarabu, itikadi kali, na uchochezi wa wazi wa mauaji ya halaiki ni sifa bainifu za mazungumzo makuu ya Kizayuni katika maeneo yanayokaliwa. "Mpango wa Maendeleo ya Kiuchumi" na "Eneo Maalum la Kiuchumi" vinaweza kusababisha unyonyaji haramu wa nje wa rasilimali za Wapalestina. Utawala wa Kizayuni na wale walioendelea na mashambulizi yao haramu huko Gaza hawana jukumu la kulipa fidia kwa hasara haramu zinazotokana na vita kwa Wapalestina. Mpango huu unahakikisha kuachiliwa kwa mateka wote wa Kizayuni, lakini idadi ndogo tu ya wafungwa wa Kipalestina wataachiliwa. Mpango huu hauzungumzii kabisa uwajibikaji kwa uhalifu wa kimataifa wa utawala wa Kizayuni na ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya Wapalestina, na hakuna ahadi ya kutekeleza haki ndani yake. Mpango huu hauzungumzii masuala mengine ya msingi kama vile kumaliza makazi haramu ya utawala wa Kizayuni katika Ukingo wa Magharibi, ikiwemo Jerusalem Mashariki, mipaka, fidia, na wakimbizi. Mpango huu hautoi nafasi kwa Umoja wa Mataifa, iwe ni Baraza Kuu au Baraza la Usalama, au hasa kwa Shirika la Misaada na Kazi la Umoja wa Mataifa kwa Wakimbizi wa Kipalestina (UNRWA); jukumu ambalo ni muhimu kwa ajili ya kusaidia na kuunga mkono Wapalestina.

Jibu la Busara la Hamas kwa Mpango wa Kusitisha Mapigano wa Marekani

Katika muktadha huu, Faras Yaghi, mtaalamu wa masuala ya utawala wa Kizayuni, katika mahojiano na shirika la habari la Palestina la Shahab, wakati akielezea jibu la busara la Hamas kwa mpango wa "Netanyahu-Trump", alielezea jibu hili kama "lenye uwajibikaji sana", ambalo lilifanikiwa kumaliza mijadala na kuurudisha mpira kwenye uwanja wa Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, na Rais wa Marekani Donald Trump.

Yaghi aliendelea kusema kwamba Hamas ilitenda kwa uwajibikaji na ilipunguza jibu lake la moja kwa moja kwa masuala yaliyokuwa chini ya jukumu lake la moja kwa moja, yaani suala la mateka na kukabidhi utawala, lakini iliona masuala makubwa zaidi ya kitaifa kama vile mustakabali wa Ukanda wa Gaza na kunyang'anywa silaha kama sehemu ya makubaliano kamili ya Wapalestina na mazungumzo mapana zaidi na waombezi.

Yaghi aliongeza kuwa Hamas haikukubali upekee wa jibu lake kuwa "ndiyo" au "hapana" na iliacha masuala mengine muhimu na ya hatima kwa uamuzi kamili wa Wapalestina wengine.

Katika kumalizia uchambuzi wake, Yaghi alisema kuwa Hamas kwa mara nyingine tena iliweza kuthibitisha kwa ustadi kwamba ina uwajibikaji, ina uwezo wa mazungumzo, na inatafuta suluhisho. Jibu la Hamas liko katika namna ambayo hakuna mtu anayeweza kuishutumu harakati hii kwa kuzuia makubaliano ya kubadilishana wafungwa.