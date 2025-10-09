Agizo la Kujitoa kwa Jeshi la Utawala wa Kizayuni kutoka Gaza Latolewa

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, Redio ya Jeshi la utawala wa Kizayuni ilitangaza kwamba timu za operesheni zinazofanya kazi za jeshi la utawala huo katika mji wa Gaza zilipokea maagizo ya kujiandaa kujitoa kikamilifu kurudi kwenye mistari ya nyuma katika siku zijazo.

Pia, msemaji wa Jeshi la utawala wa Kizayuni alitangaza kwamba, kulingana na maagizo ya viongozi wa kisiasa na kwa kuzingatia tathmini ya hali, jeshi limeanzisha maandalizi yake ya kiutendaji kutekeleza makubaliano hayo, na wakati huo huo linafanya maandalizi na hatua za kivita kwa ajili ya kuhamia kwenye mistari iliyorekebishwa ya kupelekwa katika siku za usoni.

Mtandao wa Kiebrania wa Kan pia ulithibitisha kwamba wanajeshi wa Kizayuni katika Ukanda wa Gaza wameanza maandalizi ya kujitoa kutoka Ukanda huo kurudi kwenye mistari iliyokubaliwa.

Katika muktadha huo, Baraza la Mawaziri la Usalama la utawala wa Kizayuni litafanya kikao saa 5 usiku kwa saa za Quds inayokaliwa (Jerusalem) ili kujadili makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza.

Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Hamas ilitangaza rasmi usiku wa kuamkia leo kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita vya Gaza katika mchakato wa mazungumzo ya Sharm El-Sheikh kati ya vikundi vya mapambano, pande za upatanishi na adui wa Kizayuni. Makubaliano hayo yatasababisha kumalizika kwa vita huko Gaza, kujitoa kwa vikosi vya uvamizi vya Kizayuni, kuingia kwa misaada ya kibinadamu huko Gaza, na kubadilishana mateka.

Rais wa Marekani, Donald Trump, pia alitangaza katika hotuba yake kwamba utawala wa Kizayuni na Hamas wamekubaliana na awamu ya kwanza ya mpango wa kusitisha mapigano huko Gaza.

Alisema kwamba mateka wote wa Kizayuni wataachiliwa hivi karibuni, na Israeli itajitoa na vikosi vyake kurudi kwenye mistari iliyokubaliwa.