Mwitikio wa Ansarullah wa Yemen Juu ya Makubaliano ya Kusitisha Mapigano Gaza

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Al Mayadeen, Mohammad Al-Farah, mwanachama wa Ofisi ya Kisiasa ya Ansarullah, alitoa maoni yake kuhusu makubaliano yaliyofikiwa ya kusitisha vita vya Gaza na kusema wazi kwamba taifa letu la Yemen linafuatilia kwa shauku kubwa makubaliano yaliyotangazwa kati ya Wapalestina na adui wa Israeli.

Al-Farah alisisitiza: "Tunasisitiza kuunga mkono kwetu juhudi zozote zinazopunguza mateso ya Wapalestina, kusitisha uchokozi, kuvunja mzingiro, na kuhakikisha uhuru wa mateka wa Kipalestina."

Mwanachama mkuu wa Ansarullah alisisitiza kuwa Yemen inakaribisha makubaliano yoyote yanayohifadhi kanuni thabiti za kadhia ya Palestina na kulinda haki halali za Wapalestina.

Aliendelea: "Tunawapongeza ndugu zetu katika vikundi vya Jihad na Muqawama kwa juhudi zao za dhati na za kuwajibika na msisitizo wao juu ya maslahi ya Wapalestina."

Ansarullah wa Yemen walimuona adui wa Kizayuni kama mhusika anayeingilia na anayebeba jukumu kamili la uhalifu na ukiukwaji wa haki za Wapalestina, na kusisitiza kwamba makubaliano yoyote yanapaswa kusababisha kusitishwa kabisa kwa uchokozi, kuondolewa kwa mzingiro, na utambuzi wa matarajio ya Wapalestina kuhusu uhuru na uhuru kamili.

Aliendelea: Makubaliano yoyote pia yanapaswa kusababisha kuanzishwa kwa serikali ya Palestina katika ardhi zote za Palestina zinazokaliwa, na Jerusalem kama mji mkuu wake.

Al-Farah alihitimisha kwa kuelezea matumaini kwamba makubaliano haya yatasaidia kuimarisha umoja wa safu za Wapalestina, kuimarisha uthabiti wa muqawama, na kufungua njia zinazohifadhi heshima ya Wapalestina.