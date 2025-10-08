Magaidi 10, Wakiwemo Wanawake Wawili, Watekwa na Shirika la Taarifa za Kijajusi la Kijeshi la Iraq

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Shirika la Taarifa za Kijasusi la Kijeshi la Iraq leo limetangaza kuwa, katika operesheni mbalimbali za kiusalama, limefanikiwa kuwatia mbaroni watu 10 wa kigaidi katika maeneo tofauti ya nchi, wakiwemo wanawake 2.

Katika tamko lililotolewa kwa gazeti la “Baghdad Today”, shirika hilo limesema: "Kupitia operesheni maalumu na kwa kutumia taarifa sahihi pamoja na mipangilio makini ya mashambulizi, kitengo cha 16 cha majeshi ya miguu, kwa ushirikiano na taasisi nyingine za usalama, kimefanikiwa kushika wapiganaji 10 wa kigaidi, wakiwemo wanawake 2."

Ripoti hiyo inaonyesha kuwa watu waliotekwa walikuwa chini ya ufuatiliaji wa kisheria kwa mujibu wa sheria za kupambana na ugaidi.

Shirika la Taarifa za Kijeshi la Iraq limeongeza kuwa operesheni hizi ni sehemu ya juhudi za kuendeleza kampeni za kufuatilia mabaki ya makundi ya kigaidi na kuondoa vyanzo vyao, ili kulinda usalama wa raia. Wale waliotekwa wamekamilishiwa kuwasilishwa kwa mamlaka husika ili taratibu za kisheria zichukuliwe dhidi yao.