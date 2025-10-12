Mamlaka ya Palestina Hayakualikwa Kwenye Mkutano wa Misri

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, chanzo cha ngazi za juu katika mazungumzo na Al-Araby Al-Jadeed kilisisitiza kwamba Mamlaka ya Palestina hayakualikwa kwenye mkutano wa Sharm El-Sheikh kuhusu kusitisha mapigano huko Gaza, ambao umepangwa kufanyika kesho nchini Misri.

Jana, Urais wa Misri ulitangaza kwamba mji wa Sharm El-Sheikh nchini Misri utakuwa mwenyeji wa Mkutano wa Amani siku ya Jumatatu kwa ajili ya kumaliza vita vya Gaza, utakaosimamiwa kwa pamoja na Sisi na Trump na kuhudhuriwa na viongozi kutoka zaidi ya nchi 20. Inatarajiwa kwamba makubaliano rasmi ya kusitisha mapigano Gaza yatatiwa saini katika mkutano huu.

Gazeti la lugha ya Kiebrania Yedioth Ahronoth pia liliripoti kwamba utawala wa Kizayuni hautashiriki katika mkutano wa Sharm El-Sheikh.