Sheikh Naim Qassem: "Vizazi vya Sayyid" Vimeimarika Katika Njia ya Wilayat ya Imam Khamenei

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu kutoka Al-Manar, Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu Msaidizi wa Hizbullah ya Lebanon, alisema katika hotuba yake kwenye sherehe ya Jumuiya ya Utamaduni ya Hizbullah ya Lebanon: "Sisi, kama viongozi na waanzilishi, tunakusanyika katika moja ya matukio safi zaidi ambayo yanaonyesha mapenzi ya maisha yenye heshima."

Akizungumza na vijana na watoto wa Jumuiya ya Skauti ya Imam Mahdi (A.J.), chombo cha utamaduni cha Hizbullah ya Lebanon, alisema: "Ninyi ni mustakabali mwema na waanzilishi wa ukweli na haki. Ninyi ni vizazi vya Sayyid katika njia ya Wilayat inayoongozwa na Imam Khamenei."

Sheikh Naim Qassem aliendelea: "Sayyid Shahidi (Shahidi Sayyid) ndiye Bwana wa Mashahidi wa Ummah, ambaye aliwalea ninyi kujenga agano, azma, na tumaini kwa ajili ya mustakabali wenu ili mjue njia ya Mungu, njia ya maisha yenye heshima, njia ya Mujahidina na mashahidi, na njia ya furaha duniani na Akhera, na kufikia ukombozi mkubwa."

Alisisitiza kwamba katika hali zote, tumaini la ahadi ya kweli na ahadi ya mustakabali bora lazima libaki. "Hata kama matetemeko ya ardhi na magumu yamekuzunguka kutoka pande zote, ninyi mmeimarika katika kumtii Mungu."

Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu Msaidizi wa Hizbullah, alieleza kwa vijana wa Hizbullah: "Ninyi mko kwenye njia ya Upinzani, na tunaposema Upinzani, tunamaanisha Upinzani wake ulio mpana na jumuishi zaidi, kwa sababu ni chaguo la kielimu, kiutamaduni, kimaadili, na kisiasa."

Akibainisha kuwa Upinzani ni jihadi dhidi ya nafsi na adui, na nguvu ya imani, mapenzi, msimamo, uthabiti, heshima, na uhuru, alieleza kwamba Upinzani ni chaguo la vijana, wasichana, wanaume, na wanawake, na malezi mema yanategemea uhalisi, uzalendo, na kutetea familia na wapendwa.

Sheikh Naim Qassem alibainisha: "Tunaona ndani yenu nuru, ukarimu, kujitolea, na huduma kwa jamii, na ukuaji wa vijana kwa msingi wa uthabiti. Ninawashauri muwe na imani safi kwa Mungu, wema kwa wazazi, elimu ya kidini na kisayansi, na kwamba muwe askari wa Imam Mahdi (A.J.)."

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hizbullah aliendelea: "Ninajivunia kuwa miongoni mwenu, ninawapenda na ninatamani kwamba kwa pamoja tumngoje Imam Mahdi (A.)."