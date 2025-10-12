Mtaalam wa Jordan: Mafanikio ya Upinzani Katika Vita vya Gaza Hayajawahi Kutokea

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, Nidal Abu Zaid, mtaalam wa kijeshi wa Jordan, katika mahojiano na Shirika la Habari la Palestina la Shihab, alisema: "Kile ambacho Gaza imefanikisha katika zaidi ya miaka miwili ya vita na utawala wa Kizayuni ni mafanikio ambayo hayajawahi kutokea."

Aliita siku 733 za vita huko Gaza kuwa hatua ya mabadiliko katika njia ya mapambano dhidi ya wavamizi na alisisitiza kwamba Gaza, licha ya uharibifu mkubwa, iliwazuia wavamizi kufikia lengo lolote la kijeshi au kisiasa.

Abu Zaid, akielezea kwamba upinzani wa Gaza ulikabiliana na mashine ya vita ya utawala wa Kizayuni, ambayo inashika nafasi ya 18 kati ya majeshi ya ulimwengu na ina silaha za nyuklia, alieleza kwamba mshikamano wa ndani ulipoteza juhudi za wavamizi kupenya katika uhusiano kati ya upinzani na watu.

Mtaalam huyu wa Jordan alibainisha kuwa Gaza imepitia vita 5 tangu 2008, kwa hivyo vita vya Oktoba 7 havikuwa tukio la bahati mbaya, bali viliendeleza njia ndefu na yenye mizizi ya upinzani. Aliongeza: "Msingi wa watu wa upinzani, licha ya kuzingirwa na uharibifu, hawakuasi dhidi ya upinzani, bali walibaki msingi thabiti wa mradi wa kitaifa. Mafanikio ya upinzani katika kuendelea kusimama imara wakati wote wa vita ni matokeo ya ujumuishaji kati ya shughuli za uwanja za vikosi vya upinzani na msaada wa pande zote kutoka kwa watu. Watu wa Gaza hawakuungana na upinzani tu uwanjani, bali pia katika fikra na imani, na kauli mbiu yao ilikuwa: Mawe na miti vinaangamizwa, wanadamu wanakuwa mashahidi, lakini wazo la upinzani halifi kamwe."

Kulingana na mtaalam huyu wa Jordan, uzoefu wa vita vya hivi karibuni umelimarisha wazo la kuunda hatua mpya ya upinzani wa Palestina; hatua ambayo inaweza kutoa msingi wa kurejesha haki za taifa la Palestina huko Gaza na Ukingo wa Magharibi na umoja wa kitaifa kwa msingi wa kukabiliana na uvamizi.

Abu Zaid alisisitiza mwishoni: "Msaada wa watu huko Gaza haukuwahi kuacha upinzani, isipokuwa idadi ndogo ya watu wasiozingatia sheria ambao hata utawala wa Kizayuni hakuwasaidia. Kwa hiyo, katika hatua inayokuja, lazima tujitegemee kwa watu wa Gaza; watu ambao wamethibitisha kuwa wao ndio msingi wa upinzani na msingi wa mradi wa kitaifa wa Palestina."