Hofu ya Tel Aviv Juu ya Roho Isiyoshindika ya Wapalestina: "Msisherehekee!"

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, vyanzo vinavyojua vikihojiwa na Al Jazeera vilisisitiza kwamba utawala wa Kizayuni umeonya familia za wafungwa wa Kipalestina wanaotarajiwa kuachiliwa wasifanye sherehe kwa ajili ya kuachiliwa kwao wala kuonyesha furaha yao.

Kitendo hiki cha utawala wa Kizayuni kinaonyesha kwamba wavamizi wanaogopa hata kuona roho isiyoshindika ya Wapalestina na furaha yao.

Inatarajiwa kwamba kesho asubuhi, Jumatatu, wafungwa 20 wa Kizayuni wataachiliwa na vikosi vya upinzani; kwa kurudisha, watu 1,700 waliozuiliwa baada ya operesheni ya "Tufani ya Al-Aqsa", pamoja na makumi ya wafungwa wa Kipalestina waliohukumiwa kifungo cha maisha, wataachiliwa.