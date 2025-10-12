Waziri wa Vita wa Utawala wa Kizayuni Aweka Msingi wa Ukiukaji wa Mkataba wa Kusitisha Mapigano

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, Israel Katz, waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni, alisema kuwa changamoto kubwa zaidi kwa utawala huo baada ya kurejeshwa kwa wafungwa wa Kiisraeli itakuwa uharibifu wa moja kwa moja wa handaki zote za Hamas huko Gaza.

Katz alisema kuwa ameiamuru jeshi kujiandaa kutekeleza misheni ya kuharibu handaki za Hamas baada ya kurejeshwa kwa wafungwa wa Kiisraeli.

Alijaribu kuhalalisha matamshi yake, ambayo yanapingana na mchakato wa kusitisha mapigano huko Gaza, na alidai kwamba uharibifu wa handaki za Hamas unamaanisha utekelezaji wa kanuni iliyokubaliwa ya kumuondoa silaha Hamas na kunyang'anya uwezo wake wa kijeshi.

Dai hili linatolewa wakati Hamas haijakubali kifungu kinachohusiana na kumuondoa silaha upinzani, na shambulio lolote kwenye Ukanda wa Gaza kwa kisingizio cha kuharibu handaki pia litachukuliwa kuwa ukiukaji wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano.