Kremlin: "Tomahawk" ni Silaha Hatari; Matamshi Yote Yanafuatiliwa kwa Uangalifu

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu TASS, Dmitry Peskov, msemaji wa Kremlin, akizungumzia suala la uwezekano wa kuipatia Ukraine kombora la masafa marefu la "Tomahawk", alisema kwamba tukio hili pia halitaleta mabadiliko katika hali ya uwanja wa vita.

Peskov alisema juu ya hili: "Hakika kuna matamshi mengi yanayotolewa juu ya hili, lakini tunafuatilia kwa uangalifu matamshi yote. Suala la Tomahawk linatutia wasiwasi sana, kama Rais (Vladimir) Putin alivyosema hapo awali."

Aliongeza: "Hii (Tomahawk) ni silaha maalum ambayo inaweza kuwekewa vichwa vya nyuklia na visivyo vya nyuklia; ina masafa marefu na inachukuliwa kuwa silaha hatari."

Axios hapo awali ilidai katika ripoti kwamba Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky walizungumza juu ya usambazaji wa kombora hili kwa Kyiv katika mazungumzo ya simu mnamo Oktoba 11.

Trump hapo awali alisema kwamba ameamua kutoa silaha hii kwa Ukraine, lakini alitaka kuwa na habari zaidi juu ya malengo yanayowezekana ya Kyiv.

Putin amesisitiza kwamba matarajio ya Kyiv kupata makombora ya Tomahawk inamaanisha kwamba mvutano utaingia katika awamu mpya, na mvutano huu utaenea sio tu kwa vita vya Ukraine bali pia kwa uhusiano kati ya Urusi na Marekani.