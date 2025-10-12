Madai ya Taliban Kuhusu Vifo vya Wanajeshi 58 wa Pakistani Katika Mapigano ya Mpaka

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu TOLOnews, Zabihullah Mujahid, msemaji wa Taliban, akizungumzia mapigano ya mpaka kati ya Afghanistan na Pakistan, alidai kuwa wanajeshi 58 wa Pakistani waliuawa na wengine 30 kujeruhiwa wakati wa mapigano ya usiku.

Alidai kwamba "kiasi kikubwa cha silaha" pia kiliangukia mikononi mwa Taliban wakati wa "operesheni hizi za kulipiza kisasi kando ya Mstari wa Durand unaodhaniwa."

Mujahid alidai zaidi kuwa katika operesheni hizi, wanajeshi 9 wa Afghanistan pia waliuawa na wengine 16 kujeruhiwa, na takriban vituo 20 vya usalama vya Pakistani viliharibiwa.

Msemaji wa Taliban pia alisema kuwa operesheni hiyo ilisitishwa saa 12 usiku kwa ombi la Qatar na Saudi Arabia.

Kuhusu uwepo wa kundi la kigaidi la ISIS-Khorasan katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa nchini Pakistan, alidai kwamba kundi hilo lilishindwa nchini Afghanistan na kisha likaanzisha vituo vyake huko Khyber Pakhtunkhwa.

Mujahid alidai: "Vituo vya mafunzo vya ISIS-Khorasan vimejengwa huko Khyber Pakhtunkhwa, na wanachama wapya wa kundi hili wanahamishiwa huko kupitia viwanja vya ndege vya Karachi na Islamabad. Matokeo yetu yanaonyesha kuwa mashambulizi nchini Iran na Moscow pia yalipangwa kutoka vituo hivi."

Mujahid pia alidai kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ya ISIS-Khorasan nchini Afghanistan pia yalipangwa kutoka vituo hivi, na akaitaka serikali ya Pakistan kukabidhi watu muhimu wa kundi hili kwa Kabul.

Alisema pia kwamba Pakistan ilikuwa na nia ya kutuma ujumbe kwa Afghanistan, lakini Taliban walikataa ombi hili kujibu mashambulizi ya anga yaliyofanywa na vikosi vya Pakistani usiku wa Alhamisi. Mujahid pia alionya kwamba ukiukaji wowote wa mamlaka ya Afghanistan hautabaki bila majibu.