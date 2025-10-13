Kubadilishana Wafungwa huko Gaza: Kundi la Kwanza la Wafungwa wa Kipalestina Laingia Gaza

Kulingana na shirika la habari la Abna, wapiganaji wa upinzani wa Palestina wameanzisha mchakato wa kuwaachilia wafungwa wa Kizayuni kuanzia saa chache zilizopita, kulingana na makubaliano yaliyofikiwa, baada ya miaka miwili ya kushindwa kwa mashambulizi makali ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni.

Kulingana na makubaliano hayo, badala ya kuachiliwa kwa wafungwa wa Kizayuni, karibu wafungwa 2,000 wa Kipalestina wataachiliwa pia kutoka jela za utawala; mamia yao ni wafungwa ambao walikuwa wamehukumiwa kifungo cha maisha au vifungo vya muda mrefu.

Kubadilishana kwa wafungwa wa Kizayuni kulifanyika katika hatua mbili; katika hatua ya kwanza, wafungwa 7 wa Kizayuni waliachiliwa, na katika hatua ya pili ya kuachiliwa kwa wafungwa wa Kizayuni, wengine 13 walikabidhiwa.

Saa moja iliyopita, redio ya jeshi la utawala wa Kizayuni iliripoti kwamba Shirika la Msalaba Mwekundu limetangaza kuwa mchakato wa kuachiliwa kwa wafungwa wa Kizayuni umeanza. Pia, wawakilishi wa Hamas walikutana na wawakilishi wa Msalaba Mwekundu katika eneo la kuachiliwa kwa wafungwa wa Kizayuni.

Hapo awali, vyombo vya habari vya lugha ya Kiebrania viliripoti kwamba Baraza la Mawaziri la utawala wa Kizayuni limekubali orodha ya akiba inayojumuisha idadi nyingine ya wafungwa wa Kipalestina ili nao pia waachiliwe endapo marekebisho fulani yatafanywa.

Katika orodha hii, majina ya wafungwa watano wa Kipalestina kutoka Gaza, wakiwemo Dkt. Hussam Abu Safiya, Mkurugenzi wa Hospitali ya Kamal Adwan, yalionekana. Imeripotiwa kwamba Abu Safiya ataachiliwa iwapo idadi ya wafungwa wa Kipalestina walioachiliwa haikufikia kiwango kilichowekwa.

Chanzo kimoja ndani ya Hamas kilieleza katika mazungumzo na kituo cha Palestina Al-Yawm kwamba orodha za mwisho za wafungwa wa Kipalestina ambao wataachiliwa na ambao waliwasilishwa na vikosi vya upinzani zimeidhinishwa baada ya mazungumzo magumu.