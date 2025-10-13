Mchambuzi wa Siasa: Kubadilishana Wafungwa Kumethibitisha Kushindwa Vibaya kwa Wazayuni

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Kipalestina la Shihab, Ibrahim al-Madhoun, mwandishi na mchambuzi wa siasa, akijibu makubaliano ya kubadilishana wafungwa na kusitisha mapigano huko Gaza, anaandika: "Makubaliano ya kubadilishana wafungwa yanayofanyika leo yanathibitisha kwamba wavamizi wa Kizayuni wameshindwa vibaya na kwamba kile kilichotokea tangu kuanza kwa Operesheni ya Mafuriko ya Al-Aqsa kimevunja mlinganyo wao wote walioutarajia."

Mchambuzi huyu wa Kiarabu, akitangaza kwamba "leo ni siku ya kukumbukwa katika historia," anaongeza kwamba Wazayuni, katika siku za kwanza za vita, walitangaza kwamba hawatakubali makubaliano yoyote na kwamba wafungwa wao wataachiliwa tu kwa nguvu za kijeshi na kupitia mashambulizi ya mabomu, mauaji, uharibifu na shinikizo kwa watu wa Gaza. Hata hivyo, baada ya miaka miwili ya vita na baada ya mauaji na uhalifu wote walioufanya, leo wanalazimika kusaini makubaliano na Hamas. Hii ni kwa sababu vikundi vya upinzani vimeshikilia msimamo wao na kusimama imara, na vimethibitisha kwamba utashi wa watu wa Palestina ni imara zaidi kuliko mashine ya kivita ya Wazayuni na kwamba wafungwa huachiliwa tu kwa utashi na uthabiti, si kwa kujisalimisha na kulazimishwa.