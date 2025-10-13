  1. Home
Kuanza kwa Hatua ya Pili ya Kuachiliwa kwa Wafungwa; Msalaba Mwekundu Wawapokea Wafungwa wa Kizayuni

13 Oktoba 2025 - 14:03
Shirika la Msalaba Mwekundu limepokea kundi jingine la wafungwa wa Kizayuni kutoka kwa vikosi vya Hamas kusini mwa Ukanda wa Gaza.

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Reuters, Msalaba Mwekundu, ambao uliwasili dakika chache zilizopita katika eneo la hatua ya pili ya kuachiliwa kwa wafungwa wa Kizayuni huko Khan Yunis, unawapokea wafungwa waliosalia.

Operesheni hii ilianza dakika chache zilizopita kusini mwa Ukanda wa Gaza.

Vyanzo vya habari vya utawala wa Kizayuni viliripoti kwamba Msalaba Mwekundu umepokea baadhi ya wafungwa hawa na kwamba wako njiani kuelekea maeneo yaliyokaliwa. Kituo cha Al Mayadeen pia kilinukuu vyombo vya habari vya Kiebrania vikisema kwamba Msalaba Mwekundu umepokea wafungwa 13 wa Kizayuni. Kwa hivyo, vikosi vya upinzani vya Palestina vimekashikabidhi wafungwa 20 hai wa utawala wa Kizayuni.

