Hamas: Watu wa Palestina Hawatatulia Ila Baada ya Kuachiliwa kwa Mfungwa Wao wa Mwisho

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Kipalestina la Shihab, Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Hamas ilitoa taarifa kufuatia operesheni ya kubadilishana wafungwa kati ya upinzani wa Palestina na utawala wa Kizayuni, ikitangaza kuwa Brigedi za Al-Qassam na upinzani huko Ukanda wa Gaza wanawaachilia wafungwa 20 wa uvamizi waliokuwa mikononi mwa upinzani. Hatua hii inafanyika katika mfumo wa utekelezaji wa awamu ya kwanza ya "Mpango wa Trump" wa kusitisha vita katika Ukanda wa Gaza.

Taarifa hiyo ilisema kwamba kwa hatua hii, Hamas inasisitiza kujitolea kwake kwa ahadi zake na umuhimu wa juhudi za waombezi kulazimisha adui wa Kizayuni kutekeleza ahadi zake kwa mujibu wa makubaliano na kukamilisha utekelezaji wa vifungu vyote vyake.

Taarifa hiyo iliongeza: "Kuachiliwa kwa wafungwa wetu mashujaa, ikiwa ni pamoja na wale waliohukumiwa kifungo cha maisha na hukumu kali na ambao wametumia miongo kadhaa nyuma ya nondo za jela, ni matunda ya ushujaa na uthabiti wa watu wetu wakuu huko Ukanda wa Gaza na watoto wao katika upinzani shujaa. Huu ni utimilifu wa ahadi ya upinzani kwa watu wake na wafungwa wake na mfano wa utashi wa uhuru ambao hautavunjwa mbele ya dhuluma ya Wanazi wapya."

Hamas iliongeza kuwa Netanyahu na jeshi la Kizayuni, licha ya miaka miwili ya mauaji ya kimbari na uharibifu huko Gaza, hawakufanikiwa kuwaachilia wafungwa wao kwa nguvu na mwishowe walilazimika kujisalimisha kwa masharti ya upinzani.

Kulingana na taarifa hiyo, upinzani ulifanya kila juhudi kulinda maisha ya wafungwa, licha ya majaribio ya mhalifu Netanyahu na jeshi lake la kigaidi kuwalenga wafungwa wa Kizayuni. Hii ni wakati ambapo wafungwa wa Kipalestina katika jela za Kizayuni wanakabiliwa na kila aina ya ukiukwaji wa haki, ikiwemo unyanyasaji, mateso, na mauaji.

Hamas iliongeza kuwa suala la wafungwa litaendelea kuwa kipaumbele cha juu cha kitaifa cha watu wetu na upinzani wetu, na watu wa Palestina hawatatulia ila baada ya kuachiliwa kwa mfungwa wa mwisho kutoka jela za Wazayuni wa Kinazi na kuondolewa kwa uvamizi kutoka kwenye ardhi zao na maeneo yao matakatifu.