Shambulio la Drone ya Israeli Kusini mwa Lebanon

Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Al-Nashra, vyanzo vya Lebanon vilisema kwamba drone ya Israeli ililenga gari katika mji wa Kafra kwenye barabara ya Al-Assi.

Maelezo zaidi bado hayajatangazwa.

Mashambulio haya yanakuja katika uendelezaji wa uvunjifu wa kila siku wa kusitisha mapigano unaofanywa na utawala wa Kizayuni.

Ndege za kivita za utawala wa Kizayuni Jumamosi alfajiri, zikivunja anga ya Lebanon na kukiuka mara kwa mara usitishaji mapigano, zilibomu maonyesho ya magari na vifaa vizito vya ujenzi wa barabara kama vile buldoza na vinginevyo katika mji wa Msayleh katika jimbo la Sidon. Mashambulio hayo ya utawala wa Kizayuni yalisababisha uharibifu mkubwa kwa vifaa vizito vya ujenzi wa barabara, na mtu mmoja alikufa shahidi na wengine kadhaa kujeruhiwa.