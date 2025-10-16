Kurusha Risasi Kwenye Basi la Israeli Magharibi mwa Ramallah

Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Shirika la Habari la Shahab, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vilitangaza kwamba taarifa za awali zinaonyesha kurusha risasi kwenye basi la Israeli katika Barabara ya 443 magharibi mwa Ramallah.

Baadhi ya vyanzo vimeripoti kujeruhiwa kwa watu 5 katika tukio hilo na kusisitiza kwamba hali ya majeruhi 3 ni mbaya.

Kituo cha Televisheni cha 13 cha utawala wa Kizayuni pia kimeita tukio hili kuwa la uhalifu na kutangaza kwamba watu 5 walijeruhiwa vibaya, ambapo karibu hakuna matumaini kwa wawili wao (maisha yao yamo hatarini).

Kulingana na ripoti ya chombo hiki cha habari cha Kizayuni, kurusha risasi kulifanyika karibu na makazi ya Modi'in.

Maelezo zaidi hayajatangazwa.