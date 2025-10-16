Al-Qassam: Kutoa miili ya wafungwa wa Kizayuni kunahitaji vifaa maalum

Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Russia Al-Yaum, Brigedi za Izz ad-Din al-Qassam, tawi la kijeshi la Harakati ya Hamas, zilitangaza kwamba zimetimiza ahadi zao kuhusu kukabidhi miili ya wafungwa wa Kizayuni.

Brigedi za Al-Qassam zilisema kwamba Upinzani umetimiza yale yaliyokubaliwa, na zikaongeza: "Upinzani umekabidhi wafungwa wote hai wa Kizayuni na miili iliyo chini ya miliki yake."

Al-Qassam pia zilitangaza kwamba "kutoa miili iliyobaki kutoka chini ya vifusi kunahitaji juhudi nyingi na vifaa maalum, na tutajitahidi kufunga faili hili."

Hapo awali, gazeti la Times of Israel, likinukuu vyanzo vyake, lilidai kwamba Harakati ya Hamas imewaonya waombezi kwamba imeamua kukabidhi miili ya wafungwa wengine wanne wa Kizayuni kwa Tel Aviv leo Jumatano.

Kulingana na ripoti hiyo, kwa kukabidhiwa kwa miili ya wafungwa hawa wa Kizayuni, idadi ya miili iliyokabidhiwa inafikia 12.

Kulingana na makubaliano ya kusitisha mapigano, miili ya wafungwa 28 wa Kizayuni inapaswa kukabidhiwa kwa upande wa Israeli. Jana, miili mingine minne ilikabidhiwa kwa Shirika la Msalaba Mwekundu.

Hali hii inakuja wakati kupata miili ya wafungwa wa Kizayuni chini ya vifusi baada ya miaka 2 ya vita vya Gaza kunachukuliwa kuwa changamoto kubwa, na kwa sababu hii wachambuzi wanaamini kuwa utawala wa Kizayuni unatumia kisingizio hiki kuzuia kuingia kwa misaada ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza.