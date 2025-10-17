Lebanon imemwachilia kwa dhamana ya dola milioni 11 mwana wa Muammar Gaddafi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as)-ABNA-, mamlaka ya mahakama nchini Lebanon siku ya Ijumaa ilitangaza kuachiliwa kwa masharti kwa Hannibal Gaddafi, mwana wa Muammar Gaddafi.

Kwa mujibu wa maafisa wa mahakama, dhamana yenye thamani ya dola milioni 11 imetolewa, na Hannibal sasa yuko huru kwa masharti kwamba amezuiwa kusafiri nje ya nchi.

Vyombo vya habari vya Lebanon vimeripoti kuwa kwa mara ya kwanza tangu akamatwe, Hannibal Gaddafi alihudhuria kikao cha mahakama kilichofanyika katika Jumba la Mahakama la Beirut mbele ya jaji Zaher Hamadeh. Awali, mahakama ya Lebanon ilikuwa imepinga kuachiliwa kwake, ikisema kwamba hilo lingewezekana tu endapo Libya ingetoa taarifa na ushirikiano kuhusu kesi ya Imam Musa al-Sadr na wenzake.

Kwa mujibu wa taarifa rasmi, maafisa wa Lebanon walisisitiza kwamba kuachiliwa kwa Hannibal kutafanyika tu ikiwa serikali ya Libya itatoa ushahidi na taarifa zinazohusiana na faili la Imam Musa al-Sadr.

Familia ya Imam Musa al-Sadr, katika taarifa yao, walitoa shukrani kwa wale wote wanaosimama upande wa haki na dhamira safi, huku wakisisitiza umuhimu wa Lebanon na jumuiya ya kimataifa kudumisha haki katika kesi hii. Walitaja tukio hilo kama “uhalifu unaoendelea” unaofanywa na utawala wa zamani wa Muammar Gaddafi na washirika wake, wakiongeza kuwa wale wanaokataa kufichua ukweli wanashiriki katika uhalifu huo.

Familia hiyo ilisema kuwa, licha ya kuanguka kwa utawala wa Libya zaidi ya miaka 14 iliyopita, watuhumiwa katika kesi ya Imam al-Sadr hawajawahi kufikishwa mbele ya mwendesha mashtaka, na kwamba makubaliano kati ya Lebanon na Libya ambayo yamekuwepo kwa zaidi ya muongo mmoja hayajatekelezwa hadi leo, jambo wanaloliona kama usaliti na uzembe wa makusudi.

Familia ya Imam al-Sadr ilisisitiza kwamba, licha ya propaganda za vyombo vya habari na madai ya utetezi wa Hannibal Gaddafi, wao hawatakubali dhulma. Walibainisha kuwa lengo lao si kulipiza kisasi, bali ni kutafuta haki.

Kulingana na hati za mahakama ya Lebanon, Hannibal Gaddafi alikamatwa mwaka 2015 kufuatia amri ya kukamatwa kutoka kwa Mwendesha Mashtaka Mkuu Samir Hammoud, kwa agizo la Interpol, na kukabidhiwa kwa mamlaka za Lebanon.

Mahakama ilimkubali kama shahidi katika kesi ya Imam Musa al-Sadr, ikitaja nafasi yake ya zamani kama afisa wa jeshi la utawala wa Gaddafi na msimamizi wa magereza ya siri ya utawala huo.

Hata hivyo, baada ya kukamatwa, Hannibal alikataa kutoa taarifa alizokuwa nazo, jambo lililosababisha mashitaka mapya dhidi yake kwa kosa la kuficha taarifa muhimu.

Familia ya Imam al-Sadr inadai kuwa uchunguzi wa kimahakama umeonyesha ushiriki wa Hannibal katika utekaji huo, na kwa sababu hiyo ameshtakiwa kwa ushiriki na kusaidia katika utekaji unaoendelea.

Familia hiyo ilihitimisha kwa kusisitiza kwamba muda wa kizuizi unapaswa kuendana na asili ya kosa na mamlaka ya mahakama, na wakatarajia kwamba mchakato wa kisheria utaendelea bila kusahau haki katika kesi hii muhimu.