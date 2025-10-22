Safari isiyo ya kawaida ya wajumbe wa Trump wakati wa ziara yao katika ardhi zinazokaliwa

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Russia Al-Youm, vyanzo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimeripoti kwamba Jared Kushner, mkwe wa Trump, na Steve Witkoff, mjumbe wake, wanaonekana kuwa wamesafiri kutoka ardhi zinazokaliwa kwenda Saudi Arabia.

Ripoti hiyo inasema, safari ya wajumbe wa Trump kwenda Riyadh ilifanyika kwa kutumia ndege ya kibinafsi ya Witkoff usiku wa jana.

Vyanzo hivyo vimeongeza kuwa, kufanya safari ya moja kwa moja kutoka ardhi zinazokaliwa kwenda Saudi Arabia kunachukuliwa kuwa hatua isiyo ya kawaida.

Ikumbukwe kwamba wajumbe wa Trump hivi karibuni walisafiri kwenda ardhi zinazokaliwa na, kulingana na vyanzo vya Kizayuni, walimfikishia Netanyahu ujumbe wake wazi kuhusu umuhimu wa kulinda usitishaji vita wa Gaza.