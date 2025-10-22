  1. Home
Watu 6,000 wametoweka katika Ukanda wa Gaza

22 Oktoba 2025 - 14:13
Source: ABNA
Kituo kimoja cha Palestina kimetangaza kutoweka kwa wakazi 6,000 wa Ukanda wa Gaza wakati wa vita vya miaka 2 katika eneo hilo.

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Shahab, Ahmad Masoud, Mkurugenzi wa Kituo kinachohusika na Watu Waliopotea nchini Palestina, alitangaza kwamba makadirio ya awali yanaonyesha kuwa idadi ya watu waliopotea katika Ukanda wa Gaza inafikia watu elfu sita.

Aliongeza: Tunakabiliwa na matatizo na changamoto nyingi katika kukusanya habari kuhusu watu hawa.

Masoud alifafanua: Vijana wanaunda sehemu kubwa ya watu hawa waliopotea.

Ikumbukwe kwamba, pamoja na idadi kubwa ya miili ya mashahidi wa Kipalestina bado kuwa chini ya vifusi, wanajeshi wa Kizayuni waliwateka nyara mamia ya Wapalestina kwa visingizio mbalimbali wakati wa mashambulizi yao dhidi ya Ukanda wa Gaza.

