Vipengele vya Usalama vinavyoigeuza Syria kuwa Libya ya Pili

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu gazeti la Lebanon Al-Akhbar, changamoto kadhaa za kiusalama zimetokea nchini Syria ambazo zimeleta mashaka yanayoongezeka kuhusu "muundo wa usalama" wa utawala wa Julani.

Muundo huu, unaofanana na ule ulioanzishwa na "Hay'at Tahrir al-Sham" (HTS) huko Idlib wakati wa udhibiti wake wa mkoa huo, ulikuwa unafaa kwa maendeleo ya kiusalama ya kipindi hicho na kwa utawala wa mkoa wakati wa vita. "Hay'at" wakati huo iliweza kuunganisha makundi kadhaa chini ya bendera yake kuunda jeshi moja ambalo liliiwezesha kusimamia Idlib, kudhibiti hali yake ya ndani, na kuwa "nguvu ya kushambulia" kaskazini mwa Syria.

Katika hali ambapo vikundi hivi leo vinashikilia "keki" ya uporaji wa Syria, pamoja na uwekezaji katika miradi fulani au udhibiti wa njia zingine za magendo, mashaka makubwa yanaibuka juu ya uwezekano wa kufaulu kwa uzoefu huu katika nafasi pana zaidi ya Syria nzima. Katika hali ya sasa, vipengele kama vile kutokuwepo kwa vita, msisitizo wa Washington juu ya mazungumzo ya kutatua suala la Wakurdi, utoaji wa mwavuli wa ulinzi wa Israel kwa Wadruze huko Suwayda, na kutokuwepo kwa majeshi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kumesababisha mfumo huu kutofanya kazi vizuri.

Changamoto nyingine inayoukabili utawala wa Julani ni vikundi vya wanamgambo wa kigeni, ambapo jaribio la viongozi wa utawala huu kudhibiti makundi haya, kupitia kuvunjilia mbali au kupanga upya katika muundo wa Wizara ya Ulinzi, linakabiliwa na vikwazo vingi, ikiwemo maandamano ya umma. Licha ya hayo, kukamatwa kwa yeyote kati ya elementi hizi kwa sababu ya tabia kinyume cha sheria husababisha majibu makali kutoka kwa wenzao katika vikundi vyenye silaha.

Katika muktadha huo, operesheni ya pamoja ya kiusalama kati ya Muungano wa Kimataifa na utawala wa Julani katika eneo la Muadhamiya huko Qalamun, iliyoko nje ya Damascus, iliyofanyika Jumamosi iliyopita, ilianzisha cheche ya mgogoro mpya nje ya Damascus. Wakati wa operesheni hii, Khalid al-Masoud na watu wengine wawili walikamatwa kwa tuhuma za kuwa wanachama wa ISIS, na al-Masoud aliuawa siku moja baadaye wakati wa mahojiano.

Hivyo, tukio ambalo Syria inalipitia kwa sasa ni mtandao uliounganishwa wa vituo vilivyo tayari kuwaka katika maeneo yanayodhibitiwa na utawala wa Julani. Kaskazini-magharibi mwa Syria, vikundi vyenye silaha vya kigeni vipo. Hata ndani ya miji mikuu, ambapo elementi za zamani za "Hay'at Tahrir al-Sham" na makundi mengine yaliyokuwa yakifanya kazi katika mkoa wa kaskazini wa Aleppo yapo, kuna tatizo hili; kwa sababu wamegawana mamlaka kati yao na wanafanya kazi kwa uhuru, athari zake zinaonekana kupitia kunyakua mali na kuwalazimisha watu kulipa ulinzi. Tatizo hilohilo linaonekana katika mkoa wa kati na kusini mwa Syria, ambapo vikosi vya kikabila na "Jeshi Huru la Syria" linaloongozwa na Marekani vipo. Hata kaskazini mashariki mwa Syria, ambapo Uturuki pamoja na vikundi kadhaa vinavyojulikana kama "Jeshi la Kitaifa" hufanya kazi na viko kando ya mistari ya mawasiliano na "Qasd" (Vikosi vya Kidemokrasia vya Syria), kuna tatizo hili.

Hali hii inamaanisha kukosekana kwa muundo wazi kwa taasisi za serikali na kuwepo kwa ushindani wa siri wa kifarakano-kikabila, kikanda, na kimataifa, ambayo inaandaa mazingira ya kuendelea kwa udhaifu wa usalama nchini Syria na kuandaa hali inayofanana na Libya kwa nchi hii.