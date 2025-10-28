Trump Hakuondoa Uwezekano wa Kugombea Muhula wa Tatu wa Urais nchini Marekani!

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Reuters, Rais wa Marekani Donald Trump hakuondoa uwezekano wa kugombea muhula wa tatu wa urais na akasema kwamba "angefanya hivyo"; hili linatokea wakati shinikizo linaongezeka la kumaliza kufungwa kwa pili kwa muda mrefu zaidi kwa serikali ya shirikisho la Marekani, huku mamilioni ya Wamarekani wakiwa katika hatari ya kupoteza msaada wa chakula, wafanyakazi wa shirikisho hawajapokea mshahara wao wa kwanza kamili, na ucheleweshaji wa mara kwa mara wa ndege umevuruga ratiba za safari.

Hata hivyo, Trump alikataa wazo la kugombea makamu wa rais mwaka 2028; pendekezo ambalo baadhi ya wafuasi wake walikuwa wametoa kama njia ya kukwepa kikomo cha kikatiba cha mihula miwili ya urais. Aliiambia waandishi wa habari kwenye ndege ya Air Force One, akielekea Tokyo kutoka Kuala Lumpur wakati wa ziara yake ya siku tano barani Asia: "Sina kizuizi juu yake, lakini sitafanya hivyo. Nadhani ni udanganyifu sana. Ndio, ninaondoa uwezekano huo kwa sababu ni udanganyifu sana. Sidhani watu wangeipenda. Sio sawa."

Akijibu uwezekano wa kugombea muhula wa tatu wa urais, Trump pia alisema: "Ningependa kufanya hivyo. Nina takwimu bora zaidi. Je, sioni uwezekano huu? Naam, unapaswa kuniambia."

Alimsifu makamu wake, Makamu wa Rais J.D. Vance, pamoja na Marco Rubio, Waziri wake wa Mambo ya Nje, kama wagombea imara wa urais na akasema: "Kama wataunda timu, itakuwa haiwezi kusimamishwa. Kweli nafikiri hivyo. Tuna timu nzuri, jambo ambalo Wademokrat hawana."

Kulingana na Marekebisho ya Ishirini na Mbili ya Katiba ya Marekani, hakuna mtu anayeweza kuchaguliwa kuwa rais zaidi ya mara mbili. Baadhi ya wafuasi wa Trump wamependekeza kwamba anaweza kugombea kama makamu wa rais na kisha kurudi madarakani baada ya rais wa Republican kujiuzulu. Lakini wataalam wa sheria wanaamini kwamba hatua hii haikubaliki kisheria.

Trump aliiambia CNBC mwezi Machi kwamba "labda" hatagombea tena, lakini baadaye alisisitiza kwamba "hachezi mzaha" juu ya uwezekano huo.

Matamshi na madai mapya ya Trump yanakuja huku kufungwa kwa serikali ya Marekani kukiingia wiki yake ya tatu na Warepublican na Wademokrat bado hawajafikia makubaliano juu ya bajeti. Takriban wafanyakazi milioni 1.4 wa shirikisho bado hawana mishahara, na huduma nyingi zimesimamishwa. Trump, ambaye amekuwa akitaka kupunguza idadi ya wafanyakazi wa shirikisho tangu arejee madarakani, ametumia mkwamo huu wa bajeti katika Kongresi kuendeleza mipango yake ya kupunguza na kufanya mambo madogo zaidi.